Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 08:54

Россиянам объяснили, когда пенсионные выплаты могут заморозить

Доцент Балынин: Все случаи приостановки выплаты пенсий определены законом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пенсию в России могут временно приостановить в нескольких случаях, которые прямо указаны в федеральном законе «О страховых пенсиях», рассказал доцент Финансового университета при Правительстве России Игорь Балынин. По его словам, одна из причин — если человек не получает страховую пенсию шесть месяцев подряд. В таком случае выплаты приостанавливаются на полгода.

ПДС 2026: кому государство подарит на пенсии сотни тысяч, а кто останется при своих
ПДС 2026: кому государство подарит на пенсии сотни тысяч, а кто останется при своих

Ещё одно основание касается инвалидов, которые не пришли в назначенный день на переосвидетельствование в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы. В этом случае выплата может быть остановлена на три месяца. Приостановка возможна и для тех, кто получает страховую пенсию по случаю потери кормильца после 18 лет, если нет подтверждённых данных об очном обучении в образовательной организации.

«В случае устранения обстоятельств, которые послужили основанием для приостановления выплаты страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней, она будет возобновлена», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

С 1 июля повысят пенсии. Кто станет получать больше и на сколько
С 1 июля повысят пенсии. Кто станет получать больше и на сколько

Ранее россиянам объяснили, кому не положен перерасчёт пенсии. Напомним, в августе и октябре 2026 года пенсионеров ожидают сразу два этапа повышения выплат.

Больше новостей о ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Пенсии
  • Личные финансы
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar