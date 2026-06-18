Россиянам объяснили, когда пенсионные выплаты могут заморозить

Пенсию в России могут временно приостановить в нескольких случаях, которые прямо указаны в федеральном законе «О страховых пенсиях», рассказал доцент Финансового университета при Правительстве России Игорь Балынин. По его словам, одна из причин — если человек не получает страховую пенсию шесть месяцев подряд. В таком случае выплаты приостанавливаются на полгода.

Ещё одно основание касается инвалидов, которые не пришли в назначенный день на переосвидетельствование в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы. В этом случае выплата может быть остановлена на три месяца. Приостановка возможна и для тех, кто получает страховую пенсию по случаю потери кормильца после 18 лет, если нет подтверждённых данных об очном обучении в образовательной организации.

«В случае устранения обстоятельств, которые послужили основанием для приостановления выплаты страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней, она будет возобновлена», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Ранее россиянам объяснили, кому не положен перерасчёт пенсии. Напомним, в августе и октябре 2026 года пенсионеров ожидают сразу два этапа повышения выплат.