С 1 июля повысят пенсии. Кто станет получать больше и на сколько Оглавление Кому повысят пенсии с 1 июля Кому нужно написать заявление для перерасчёта пенсии С 1 июля часть пенсионеров станет получать больше. При этом некоторым для повышения выплат нужно будет написать заявление. Кому повысят пенсию с 1 июля и сколько составит прибавка? 17 июня, 21:45 С 1 июля часть пенсионеров получит прибавку к пенсии. Обложка © Life.ru

Кому повысят пенсии с 1 июля

Повышение с 1 июля коснётся не всех пенсионеров, а тех граждан, у которых в июне возникло право на перерасчёт выплат. Прежде всего речь идёт о россиянах, достигших 80-летнего возраста, а также о гражданах, которым установлена I группа инвалидности. Для них увеличение пенсии происходит автоматически, без дополнительных заявлений. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко.

— В целом считаю правильным, когда все положенные пенсионерам доплаты и перерасчёты назначаются в беззаявительном порядке. Пожилой человек не должен разбираться в сложных процедурах, собирать справки и доказывать государству своё право на выплаты, которые ему уже положены по закону. При этом тема пенсионного обеспечения остаётся одной из самых чувствительных. Ко мне регулярно обращаются военные пенсионеры, педагоги, медицинские работники и другие категории граждан, которые сталкиваются с различными ограничениями при назначении и получении пенсий. Поэтому важно не только своевременно проводить индексации и перерасчёты, но и устранять нормы, которые люди справедливо считают несправедливыми, — отметил Александр Аксёненко.

Кому нужно написать заявление для перерасчёта пенсии

Нередко пенсионеры имеют право на повышенные выплаты, но не знают об этом. Обычно перерасчёт пенсии делают автоматически. Например, когда человеку исполняется 80 лет. Уже со следующего месяца после дня рождения фиксированная часть пенсии автоматически удвоится. В 2005 году она составляет 9584,69 рубля. Соответственно, после 80 лет выплата будет 19 169,38.

— В то же время не все пенсионеры знают, что имеют право на перерасчёт пенсии, который делается по заявлению. Обычно так происходит в том случае, если человеку нужно подтвердить своё право на ту или иную выплату. Чтобы получить перерасчёт, нужно обратиться в СФР с заявлением. Это касается и назначения пенсии, и перерасчёта размера выплат, и перевода с одной пенсии на другую. Например, если у пенсионера появились иждивенцы, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Она отметила, что прибавку к фиксированной части пенсии получают не только люди старше 80 и инвалиды первой группы. Перечень пенсионеров, которые могут рассчитывать на прибавку, значительно шире.

В Социальном фонде России отметили, что повышение фиксированной выплаты положено пенсионерам, имеющим на иждивении нетрудоспособных членов семьи. Размер прибавки зависит от количества нетрудоспособных иждивенцев и определяется как доля от стандартного размера фиксированной выплаты. С 1 января 2026 года расчёт идёт от суммы 9584,69 рубля. На одного иждивенца прибавка составит треть — 3194,90, на двух — две трети, то есть 6389,80, а вот на трёх и более — 100%, все 9584,69.

— Если человек живёт в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, то повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии на иждивенцев назначается с учётом соответствующего районного коэффициента, — уточнили в СФР.

Авторы Нина Важдаева