Социальные выплаты на детский отдых. Кому они положены и как получить Оглавление Как получить социальный налоговый вычет Как получить выплаты на отдых детей Как получить компенсацию за уже оплаченный отдых с детьми Родители могут получить социальный налоговый вычет, выплаты и компенсации за отдых детей. Какие меры поддержки действуют в этом году и как ими воспользоваться? 14 июня, 21:45 Родители могут получить компенсации за детский отдых. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко, © Gemini Nano Banana

Как получить социальный налоговый вычет

Многие родители не знают о том, что могут вернуть до 14 300 рублей налогового вычета по НДФЛ, если ребёнок отдохнёт в образовательном или спортивном лагере. Это социальный налоговый вычет.

— Важно учесть, что налоговый вычет распространяется не на всю путёвку. Получить его можно только с затрат на обучение или физкультурно-оздоровительные мероприятия. Таким образом, важно правильно выбрать лагерь. Получить вычет с обычной путёвки нельзя. А вот если ребёнок учился в лагере или занимался спортом — можно. Подойдут, например, лагеря с курсами иностранных языков или тренировками по разным видам спорта. А в справке из лагеря стоимость учёбы или спорта должна быть выделена отдельной строкой. От этой суммы идут расчёты, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

Также есть требования и к самим лагерям. Например, образовательный лагерь обязательно должен иметь лицензию на образовательную деятельность, а физкультурно-оздоровительный — входить в перечень физкультурно-оздоровительных организаций Минспорта.

Как получить выплаты на отдых детей

В регионах есть ряд мер поддержки для семей с детьми, которые связаны с компенсациями или оплатой летнего отдыха. В частности, в Москве получить сертификат на отдых могут дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой, попечительством. Среди них дети в приёмной или патронатной семье. Для того чтобы получить сертификат, нужно подать заявление.

Сертификат на отдых и оздоровление вместе с ребёнком может получить родитель или законный представитель, а также другой совершеннолетний для сопровождения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (один сопровождающий на каждого ребёнка). Если детей более четырёх, то сертификат могут получить два сопровождающих.

Как получить компенсацию за уже оплаченный отдых с детьми

В Москве можно получить компенсацию за самостоятельно приобретённую путевку. Она положена для детей из малообеспеченных семей, постоянно проживающих в Москве; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой или попечительством, в том числе в приёмной или патронатной семье, и их сопровождающих.

При этом есть условия. Купить путёвку и обратиться за компенсацией должен законный представитель ребёнка.

— Стоит учитывать, что получить компенсацию можно только за отдых на территории России. Если семья отдыхала за границей, то компенсация не положена, — пояснила Елена Кузнецова.

Авторы Нина Важдаева