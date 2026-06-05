Семьям с детьми начали выдавать новую социальную выплату. Кто и как может её получить. Оглавление Как получить новую семейную выплату в июне На что обратить внимание, чтобы не получить отказ в выплате Социальный фонд России начал перечислять новую социальную выплату семьям с детьми. При этом в процессе у родителей стали возникать вопросы о порядке получения денег. В чём особенность новой выплаты и на что обратить внимание при оформлении документов? 4 июня, 21:20 Семьи с детьми начали получать новую социальную выплату. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Как получить новую семейную выплату в июне

В Социальном фонде России сообщили, что уже перечислили первые выплаты родителям, которые обратились за новой мерой поддержки. Есть специальный регламент по назначению соцвыплаты. Он предусматривает, что на вынесение решения по заявке отводится 10 рабочих дней. Ещё 5 дней требуется на перечисление средств.

— Назначение и выплата пособий происходит достаточно быстро за счёт цифровизации работы фонда и развития системы сервисов. Большинство услуг предоставляется быстрее регламентных сроков. Это происходит в среднем за 4,5 дня. Мы начали принимать обращения за новой семейной выплатой 1 июня. Обратиться за пособием можно через портал госуслуг, клиентские службы фонда или через МФЦ. Обычно для оформления нужно подать только заявление. Все остальные данные Социальный фонд соберёт и проверит самостоятельно, — сообщили в СФР.

На что обратить внимание, чтобы не получить отказ в выплате

Юрист Елена Кузнецова обратила внимание, что каждый случай обращения за выплатой индивидуален. В большинстве ситуаций СФР собирает информацию самостоятельно, но есть исключения.

— В ряде случаев родители должны представить определённые документы самостоятельно. К ним относятся, в частности, выданные за границей свидетельства о рождении и браке, а также сведения о доходах от силовых ведомств, — пояснила Елена Кузнецова.

Чтобы определить право на выплату, применяются правила оценки доходов и имущества. В доходах учитываются заработная плата, единое пособие, стипендии, пенсии, доходы от самозанятости, алименты, выплаты по договорам, а также проценты по вкладам. Не учитываются государственные субсидии на покупку жилья или транспорта, материнский капитал, выплаты по уходу за нетрудоспособными людьми, налоговые вычеты, а также ряд других выплат.

Что касается имущества, то можно иметь по одному объекту недвижимости каждого типа: квартиру, дом, дачу, гараж и земельный участок. Причём не важно, какой он площади. А вот если объектов несколько, то тут учитывается суммарная площадь. Для квартир она не должна превышать 24 м кв. на одного человека в семье, для домов — 40 м кв. на человека. Ограничения для земельных участков — 0,25 га в городе или 1 га в селе.

— Получить пособие не помешает наличие автомобиля, трактора или моторной лодки. В некоторых случаях допустимо иметь два однотипных транспортных средства. Например, можно иметь две машины многодетной семье, — добавила Елена Кузнецова.

Получить семейную выплату могут оба работающих родителя, усыновители или опекуны, воспитывающие двух и более детей до 18 лет. Возраст детей увеличивается до 23 лет, если они учатся на дневном отделении. При этом среднедушевой доход в семье не должен превышать в 2025 году 1,5 прожиточного минимума в регионе проживания. Важное условие получения выплаты — отсутствие долгов по алиментам.

После того как семье одобрят получение выплаты, уплаченный налог на доходы физлиц пересчитывается по ставке 6%, а разницу вернут.

Авторы Нина Важдаева