Работники смогут получить повышенные отпускные. Как это сделать Оглавление Как получить повышенные отпускные Когда лучше не брать отпуск С 1 июня начался сезон отпусков. При этом не все работники знают, как лучше спланировать свой отдых, чтобы не потерять в деньгах. На что обратить внимание, чтобы получить больше отпускных? 3 июня, 21:20 НR-специалисты рассказали, как получить больше отпускных. Обложка © Gemini Nano Banana

Как получить повышенные отпускные

Чтобы получить отпускные в большем размере, важно планировать отпуск на период после крупных выплат или повышения оклада. Тогда эти суммы попадают в расчёт среднего заработка. Об этом рассказала директор по персоналу сети многопрофильных медицинских клиник «К+31» Людмила Андронаки.

— Если есть возможность выбора, отпуск в месяцы с большим числом рабочих дней тоже обычно выгоднее. При этом важно помнить: праздничные дни увеличивают продолжительность отдыха, но не входят в число оплачиваемых дней отпуска отдельно. А вот периоды длительного больничного или декрета могут уменьшить базу для расчёта, поэтому здесь лучше заранее оценить, не «проседает» ли средний заработок, — пояснила Людмила Андронаки.

Размер отпускных зависит от структуры дохода в расчётный период. Если в течение 12 месяцев были премии, бонусы или иные выплаты, которые учитываются при расчёте среднего заработка, они могут увеличивать итоговую сумму отпускных.

— При этом важно различать отпускные и общий доход за месяц: отпускные рассчитываются исходя из среднего заработка, а не из текущего оклада. Поэтому «оптимизация» сводится не к манипуляциям с датами отпуска, а к пониманию, какие выплаты и когда фактически попадают в расчётный период, — рассказала HR-директор девелоперской компании «Север» в Тюмени Александра Лукьянова.

Когда лучше не брать отпуск

По словам Людмилы Андронаки, лучше не брать отпуск короткими периодами в 3–5 дней. Это неизбежно приведёт к финансовым потерям. А вот отпуск от 14 дней в месяц с большим количеством рабочих дней будет прибыльным.

С практической точки зрения выгодно планировать отпуск в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. Причина проста: чем больше рабочих дней в месяце, тем «дороже» становится один рабочий день по сравнению с отпускным днём. В России это, как правило, июль, август, сентябрь и декабрь. А вот январь и май традиционно считаются менее выгодными из-за большого количества праздничных дней.

— Размер отпускных напрямую зависит от среднего заработка за последние 12 месяцев, и здесь есть важный нюанс: в расчёт берутся именно фактически отработанные дни и начисленные выплаты. Это означает, что периоды с больничными, простоями или отсутствием премий могут снизить итоговую сумму, — добавила Людмила Андронаки.

Александра Лукьянова так сформулировала итоговый подход: планировать основной отпуск лучше на месяцы с максимальным количеством рабочих дней (например, июль 2026 года). Также важно следить за тем, чтобы в расчётный период (12 месяцев) попадали все премии, бонусы и дополнительные выплаты. Необходимо по возможности избегать длительных периодов отсутствия дохода, таких как затяжные больничные, которые могут снижать средний заработок.

— Также сейчас по согласованию с руководителем остаётся достаточно распространённой практика комбинирования отпуска с праздничными днями и выходными. Это позволяет увеличить продолжительность отдыха без существенной потери дохода, — рассказал руководитель отдела маркетинга и рекламы ГК «Пластика окон» и Melke Никита Петюшин.

Авторы Нина Важдаева