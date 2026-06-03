С 8 июня начнутся колебания курса доллара. Какие события повлияют на рубль на следующей неделе Оглавление Что произошло с курсом доллара в первые дни июня Какие события повлияют на курс доллара на следующей неделе Прогноз курса рубля на неделю с 8 июня 3 июня Минфин объявит параметры валютных операций в рамках бюджетного правила. При этом уже сейчас на рынке началась коррекция. На какую отметку выйдет курс доллара на следующей неделе? 2 июня, 21:20 Экономисты сделали прогноз курса доллара на следующую неделю. Обложка © ТАСС / Илья Питалев

Что произошло с курсом доллара в первые дни июня

Рубль, похоже, завершил этап практически непрерывного роста, продолжавшийся со второй декады марта 2026 года. Только в мае рубль укрепился к китайскому юаню почти на 4,5%, к доллару США — на 4,9%. Тем не менее за первые два дня июня рубль снижается к китайскому юаню на 2,58% до 10,76 рублей и к доллару США — на 2,51% до 73,09. Так видит ситуацию на рынке аналитик ООО «Цифра брокер» Александр Дудников.

— В принципе, масштаб укрепления рубля в предыдущие месяцы мог оказаться избыточным. Он был обусловлен в том числе отсутствием операций регуляторов на валютном рынке с конца марта и до апреля включительно и невысоким по объёму операций присутствием регуляторов в мае. Между тем МЭА оценивает доходы от экспорта российских нефти и нефтепродуктов в марте и апреле на уровне 19 млрд долларов США в каждом из двух месяцев. Очевидно, что спрос на валюту со стороны Минфина в мае не мог в полной мере абсорбировать повышенный приток валютной выручки на российский рынок, — отметил Александр Дудников.

С началом лета курсы валют пошли вверх, баланс условий начал смещаться не в пользу рубля. Часть валютного предложения ушла с рынка по окончании налогового периода. Абсорбировать часть высокой экспортной выручки может также физический спрос, который обычно увеличивается в сезон отпусков. Кроме того, оценивая движение рубля, следует отметить откат в ОФЗ, индекс гособлигаций RGBI отошёл к уровням начала весны — к 118,5 п. Поддержка нацвалюты через рублёвый долг ослабла. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

Какие события повлияют на курс доллара на следующей неделе

Александр Дудников отметил, что уже 3 июня Минфин раскроет параметры операций на валютном рынке в этом месяце в рамках бюджетного правила. Высокие по-прежнему цены на энергоносители на мировом рынке и, как следствие, сохраняющийся высоким потенциальный приток валютной выручки позволяют рассчитывать на более высокий спрос на валюты со стороны Минфина. Если регулятор повысит объём покупки валюты до 200–300 млрд рублей в июне, это может оказать умеренное давление на рубль, хотя существенного ослабления рубля ожидать не приходится в условиях высоких цен на энергоносители.

Кроме того, некоторую поддержку рубль может получить от дивидендного сезона. Крупные компании-экспортёры могут продавать валютную выручку под выплату дивидендов.

— Ситуация на рынке углеводородов стабилизировалась в связи с ожиданиями трейдеров о постепенном возобновлении нефтяного трафика через Ормузский пролив. В начале лета цена нефти марки Brent закрепляет диапазон 85–102 доллара за баррель, это очень комфортный уровень и сильный фактор поддержки для рубля, — рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж компании ООО «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Андрей Смирнов отметил, что в среду и четверг на будущей неделе в США выйдут данные, соответственно, по потребительской и производственной инфляции за май. Они могут отразиться на динамике доллара к остальным валютам, хотя ключевой фактор для доллара и сырьевых рынков — развитие событий и перспективы мира на Ближнем Востоке.

— На будущей неделе многое для курса рубля будет зависеть от того, какой объём наметит купить Минфин в июне по бюджетному правилу. Напомню, что в мае также ждали существенных покупок валюты, но этого не произошло, во многом — из-за влияния демпфера (механизма, позволяющего государству компенсировать нефтяникам разницу между экспортной и внутренней ценой топлива), которое не было учтено. Сейчас уверенности в росте покупок больше, ждём 200–300 млрд рублей после 110 млрд в майском периоде. Если объём заявленных операций окажется выше базово ожидаемых, спад рубля может ускориться, а если меньше, российская валюта, напротив, может стабилизироваться или даже наверстать часть потерь, — считает инвестиционный стратег ООО «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

Прогноз курса рубля на неделю с 8 июня

При прочих равных, если не произойдёт драматического снижения цен на сырьевых рынках, валютные курсы могут в краткосрочной перспективе перейти к консолидации в диапазонах 10,5–11,10 за китайский юань и 71–75 за доллар. При этом будет чувствоваться склонность к повышению в направлении верхних границ указанных диапазонов. Такой прогноз сделал Александр Дудников.

— В России на фоне сохранения макроэкономической стабильности роста спроса на иностранную валюту не наблюдается. При этом объём экспорта по-прежнему уверенно превосходит импорт. В течение июня российская валюта, вполне очевидно, сохранит сильные позиции и внебиржевые торги долларом закрепятся в диапазоне 70–74 рубля, — отметил член РАСО и экспертного совета Ассоциации форекс-дилеров по вопросам развития внебиржевого финансового рынка Андрей Лобода.

Александр Шнейдерман в первой декаде лета ожидает колебания курсов доллара в пределах 69,50–74,50 рубля, евро — в диапазоне 80-85 рублей, а торги юаня — в коридоре 10,20–10,90 рубля. В начале лета традиционно растёт спрос на иностранную валюту на фоне начала поездок россиян на летний отдых за границу.

Участники рынка ожидают информацию о корректировке параметров Минфина по бюджетному правилу: увеличение объёмов покупок юаня и золота для золотовалютных резервов может оказать дополнительное давление на рубль.

Прогноз на будущую неделю по курсу рубля — 72–74 за доллар, 84–86 за евро, 10,5–11 рублей за юань. Такие цифры привёл Андрей Смирнов.

— Общая ситуация указывает на то, что ослабление рубля будет сдержанным. В курс продолжат транслироваться высокие цены на нефть конца апреля – начала мая. Реальные ставки в экономике остаются высокими, и вероятное очередное снижение ключевой ставки Центробанка на 50 б.п. 19 июня кардинально картину не изменит. Спрос со стороны импорта на валюту остаётся неуверенным. Тем не менее, с большой вероятностью, на предстоящей неделе мы увидим доллар у 73 или выше, евро — у 85, юань — 10,8-10,9, — считает Александр Бахтин.

Авторы Нина Важдаева