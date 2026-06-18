Россиянам объяснили, кому не положен перерасчёт пенсии с 1 августа

В августе и октябре 2026 года российских пенсионеров ожидают сразу два этапа повышения выплат: с 1 августа пересчитают страховые и накопительные пенсии, а с 1 октября — военные. Августовская прибавка, как пояснила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова, коснётся работающих получателей страховой пенсии по старости и инвалидности и будет рассчитана исходя из взносов, перечисленных в СФР за 2025 год.

При этом статус занятости на момент перерасчёта значения не имеет: если человек трудился в прошлом году, а уволился в начале 2026-го, прибавку он всё равно получит. Тем же, кто в 2025 году официально не работал и за кого не поступало страховых взносов, индивидуальный пересчёт по заработку не положен. Для неработающих пенсионеров действует только общее макроэкономическое индексирование, отметила собеседница RG.ru.

Кстати, в июне некоторые категории россиян могут получить сразу две пенсионные выплаты при соблюдении установленных условий. Схема касается бывших военнослужащих и сотрудников силовых структур, которые после увольнения продолжили работать на гражданских должностях.