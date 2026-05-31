Некоторые россияне смогут получить две пенсии в июне

Некоторые категории россиян могут получать сразу две пенсионные выплаты при соблюдении установленных условий. Об этом сообщила кандидат экономических наук, заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Коваленко, пишет РИА «Новости».

«Когда граждане увольняются с военной службы, они получают военную пенсию. Они имеют право на получение ещё и страховой пенсии. В данном случае необходимо наработать стаж в 15 лет и получить не менее 30 баллов», — сказала Коваленко.

По словам эксперта, такая схема касается бывших военнослужащих и сотрудников силовых структур, которые после увольнения продолжили работать на гражданских должностях. Если человек накопил нужный стаж и пенсионные баллы, он может получать выплату от ведомства и страховую пенсию через Социальный фонд. Коваленко уточнила, что право на две выплаты есть не только у бывших силовиков. В эту категорию также входят космонавты, представители лётного состава, участники Великой Отечественной войны, граждане с инвалидностью из-за военной травмы и семьи погибших военнослужащих.

Эксперт подчеркнула, что второй вид пенсии не назначают автоматически всем бывшим военным. Для этого нужно подтвердить гражданский стаж и достаточное количество пенсионных коэффициентов.

Ранее сообщалось, что часть пенсий в июне выплатят досрочно из-за Дня России. Праздник в 2026 году выпадает на пятницу, 12 июня, поэтому выходные продлятся до 14 июня включительно. По закону, если дата выплаты приходится на праздник или выходной, деньги перечисляют заранее — в последний рабочий день перед ним. Пенсионеры, которые обычно получают выплаты 6 и 7 июня, увидят средства 5 июня. Получателям с датами 12, 13 и 14 июня деньги придут 11 июня. Такой же порядок применят к выплатам, которые выпадают на 20–21 и 27–28 июня: их перечислят 19 и 26 июня соответственно. Перенос произойдёт автоматически, обращаться в Социальный фонд не нужно.