Депутат Говырин: Часть пенсий в июне выплатят досрочно из-за Дня России

В связи с празднованием Дня России выплата пенсий в июне будет произведена досрочно — 11 июня. Также сдвинутся пособия, которые по графику приходятся на выходные 20–21 и 27–28 июня. А вот график детских выплат останется без изменений. Об этом во время общения с РИА «Новости» рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

«День России в 2026 году выпадает на пятницу, 12 июня, поэтому выходные растянутся на три дня и продлятся включительно по 14 июня. Это обстоятельство напрямую затрагивает порядок перечисления пенсий и социальных выплат», — сообщил парламентарий. Согласно действующему законодательству, если дата выплаты приходится на нерабочий праздничный или выходной день, деньги зачисляют заранее — в последний рабочий день перед ним.

Депутат уточнил, что перенос произойдёт автоматически, обращаться в Социальный фонд не нужно. Те, кто обычно получает пенсию 6 и 7 июня, увидят средства на счетах уже 5 июня. А получатели с датами зачисления 12, 13 и 14 июня получат деньги 11 июня. Такой же принцип действует для выплат, приходящихся на субботу и воскресенье 20–21 июня (перечислят 19 июня) и 27–28 июня (переведут 26 июня).

Ранее Life.ru писал, что в июне 2026 года пенсии будут выплачивать по региональным графикам Социального фонда России. Конкретная дата зависит от региона, банка и выбранного способа получения денег. Получить выплату можно переводом на банковскую карту или через отделения «Почты России». В выходные и нерабочие дни пенсии на карты не поступают.