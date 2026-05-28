Соцфонд опубликовал график выплаты пенсий в июне

В июне 2026 года пенсии будут выплачивать по региональным графикам Социального фонда России. Конкретная дата зависит от региона, банка и выбранного способа получения денег.

Получить выплату можно переводом на банковскую карту или через отделения «Почты России». В выходные и нерабочие дни пенсии на карты не поступают.

В Вологодской области выплаты запланированы на 10, 11, 15 и 19 июня. В Забайкальском крае деньги будут перечислять 17 и 24 июня.

В Краснодарском крае пенсии выплатят до 22 июня, в Нижегородской области — до 19 июня, в Новгородской области — до 25 июня.

В Пермском крае выплаты пройдут 8, 15 и 23 июня. В Татарстане пенсии будут перечислять 11–19 и 22 июня, в Ростовской области — 10, 16 и 23 июня.

В Самарской области выплата запланирована на 11 июня, а в Свердловской области пенсионеры получат деньги до 26 июня.

А ранее Life.ru сообщал, что с 1 июня прибавку к пенсии получат несколько категорий россиян. В Госдуме отметили, что речь идёт о гражданах, которым в мае исполнилось 80 лет, о получателях первой группы инвалидности, а также о тех, кто подал заявление на перерасчёт из-за появления нетрудоспособных иждивенцев.