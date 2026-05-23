Из пенсии могут удержать часть денег. Почему это происходит и как избежать проблем Оглавление Какие суммы могут изъять из пенсии и почему Как избежать удержаний из пенсии Есть ряд случаев, когда у пенсионера могут удержать часть денег. Почему могут происходить списания с пенсии и как этого избежать? 22 мая, 21:20

Какие суммы могут изъять из пенсии и почему

В ряде случаев у пенсионера могут удержать часть денег из выплат. Делается это на основании исполнительных документов, решений судов, а также в том случае, если была переплата. Допустим, человек имел право на доплату к пенсии, а затем потерял его. Нужно было уведомить Социальный фонд, но он этого не сделал. В результате излишне выплаченные деньги придётся вернуть.

— При удержании по исполнительным документам за человеком должно быть сохранено 50% от суммы пенсии. Если доход пенсионера-должника после удержания составляет менее прожиточного минимума, то он вправе обратиться в Федеральную службу судебных приставов, в кредитную организацию либо в суд с заявлением о сохранении ему прожиточного минимума, — рассказали в Социальном фонде России.

Тут есть исключения. Ограничения не применяются при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причинённого здоровью, возмещении вреда людям, которые понесли ущерб в результате смерти кормильца, и возмещении ущерба от преступления. В этих ситуациях размер удержаний может достигать 70%.

— Удержания на основании решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, не превышают 20% установленной пенсии, — уточнили в СФР.

Как избежать удержаний из пенсии

Удержания делают в соответствии с требованиями, содержащимися в исполнительном документе. Если там содержится требование о взыскании суммы, не превышающей 100 тыс. рублей и поступающей напрямую в территориальный орган СФР от взыскателя, удержания производятся с учётом сохранения величины прожиточного минимума.

— Если пенсионер считает, что у него из пенсии деньги удержали неправомерно, то можно обжаловать это решение. Например, если речь идёт о решении территориального органа СФР о взыскании излишне выплаченных сумм, то обжаловать его можно в вышестоящем органе СФР. Кроме того, можно обратиться в суд. На практике такие случаи встречаются редко. Если есть какие-то вопросы, то они оперативно решаются в Социальном фонде, — отметила юрист Елена Кузнецова.

Авторы Нина Важдаева