С 1 июня появится новая социальная выплата на детей. Как её получить и сколько она составит

В Социальном фонде России сообщили, что уже со следующего месяца начинают принимать заявки на получение новой социальной выплаты. Кому она положена и сколько составит? 4 мая, 21:20 Стало известно, как получить новую социальную выплату с 1 июня.

Кто получит новую социальную выплату с 1 июня 2026 года

В Социальном фонде России сообщили, что с 1 июня 2026 года начнут приём заявок на получение новой ежегодной семейной выплаты. Она предназначается для работающих родителей, у которых есть двое и более детей и чей доход ниже 1,5 регионального прожиточного минимума.

— Люди, которым положен вычет, могут подать заявление до 1 октября года, следующего за годом, в котором был уплачен НДФЛ. Следовательно, в 2026 году можно обратиться за деньгами за 2025 год, — пояснили в СФР.

Получить семейную выплату имеют право оба работающих родителя. Такое же право есть у усыновителей, опекунов и попечителей. При этом семья должна воспитывать двух и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если ребёнок обучается очно.

— Стоит учитывать, что среднедушевой доход семьи при этом не должен превышать 1,5 величины прожиточного минимума в регионе проживания в году, предшествующему году обращения за выплатой. В целом же новая мера поддержки действительно актуальна. Соцвыплат становится больше и расширяется круг получателей. Постепенно снижаются требования к доходу, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Она обратила внимание, что получить выплату могут только официально трудоустроенные родители, которые в течение года платят со своих доходов НДФЛ (13%). По завершении года он пересчитывается в размере 6%, а разница возвращается плательщикам.

— Понять, положена ли конкретной семье выплата, можно, рассчитав среднедушевой доход семьи по формуле: среднедушевой доход = (доходы семьи за год ÷ 12) ÷ количество членов семьи, — рассказали в СФР.

Как получить социальную выплату с 1 июня 2026 года

Подать документы на получение выплаты можно через портал «Госуслуги», в МФЦ или клиентском офисе СФР. Большую часть сведений специалисты фонда запросят самостоятельно. В ряде случаев справки (например, из учебного заведения) заявителю нужно будет предоставить лично.

— Чтобы получить семейную выплату, родители и дети должны быть гражданами РФ. Родители должны иметь доход от трудовой деятельности за предыдущий год и уплатить с него НДФЛ. Также у родителей не должно быть задолженности по алиментам. Родители, лишённые родительских прав, не смогут претендовать на выплату, — отметили в СФР.

Стоит отметить, что самозанятые и индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы и не имеющие иных трудовых доходов, облагаемых НДФЛ, получить выплату не смогут.

Стоит учесть, что при назначении выплаты учитываются трудовые доходы и доходы от предпринимательства, а также пенсии, пособия и другие социальные выплаты, стипендии учащихся и алименты.

Выплата предоставляется только один раз в год. Право на неё требуется подтверждать ежегодно.

