Стало проще получить две пенсии. Кому положена двойная выплата и сколько она составит Оглавление Кому положены корпоративные пенсии и как их получить Кто может одновременно получить пенсию по инвалидности и пенсию по старости Кому положены пенсии за выслугу лет В 2026 году растёт спрос на корпоративные пенсии. Кроме того, есть и другие способы повысить выплаты. Как получить двойную пенсию и какие для этого потребуются документы? 1 мая, 21:20

Кому положены корпоративные пенсии и как их получить

Россияне всё активнее выбирают работу в компаниях, которые предлагают корпоративные пенсионные программы. Взносы физлиц – участников программы в КПП также, пусть и небольшими темпами, растут: в 2025 году на 5% вырос объём взносов участников КПП в программу фонда по сравнению с 2024 годом. Такие цифры привела генеральный директор НПФ «Эволюция» Елена Тетюнина.

— Накопления, сформированные в рамках договоров негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе и по КПП, это длинные деньги. И они целенаправленно формируются в качестве дополнительной прибавки к пенсии. Соответственно, право на корпоративную пенсию у сотрудника возникает при достижении пенсионных оснований (например, в НПО это 55 лет у женщин, 60 лет — у мужчин). Также иногда работодатель, в зависимости от целей и задач бизнеса, может корректировать условия программы и назначать выплаты при соблюдении сотрудником условий, определённых работодателем (стаж работы в компании, выполнение KPI и т. п.). Выплаты по КПП участник программы может получать как единоразово, так и на протяжении определённого периода — например, ежемесячно или реже, — пояснила Елена Тетюнина.

Она отметила, что чаще всего предложения с расширенным социальным пакетом, включающим корпоративную пенсионную программу, размещают финансовые компании, работодатели из нефтегазовой отрасли, компании, связанные с перевозками и логистикой, IT, в строительной отрасли и сфере услуг.

Кто может одновременно получить пенсию по инвалидности и пенсию по старости

Получить одновременно государственную пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости могут участники Великой Отечественной войны, указанные в подпунктах «а»–«ж» и «и» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», инвалиды I, II и III группы — могут получать независимо от причины инвалидности.

Такое же право есть и у людей, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя», «Житель осаждённого Сталинграда», инвалиды I, II и III группы — могут получать независимо от причины инвалидности.

Кому положены пенсии за выслугу лет

Бывшие федеральные госслужащие могут получать пенсию за выслугу лет, установленную Федеральным законом № 166-ФЗ, и долю страховой пенсии по старости, установленную к пенсии за выслугу лет.

— Космонавты могут получать государственную пенсию за выслугу лет или по инвалидности, установленную для военнослужащих, и страховую пенсию по старости (за вычетом фиксированной выплаты к страховой пенсии). Работники лётно-испытательного состава могут получать пенсию за выслугу лет, установленную Федеральным законом № 166-ФЗ, и долю страховой пенсии по старости, установленную к пенсии за выслугу лет, — пояснили в Социальном фонде России.

И это далеко не полный перечень людей, которые имеют право на двойную пенсию. На самом деле он довольно общирный. Важно учитывать — чтобы получить право на одновременное получение двух пенсий, нужно написать соответствующее заявление. Сделать это можно в любом территориальном органе СФР или в МФЦ.

Авторы Нина Важдаева