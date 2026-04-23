К майским праздникам пенсионерам сделают доплаты. Кто и сколько получит Часть пенсионеров получит доплаты к майским праздникам. Кому сделают прибавку на федеральном и региональном уровнях, сколько она составит и когда перечислят деньги? 22 апреля, 21:45 Стало известно, какие доплаты пенсионеры получат к майским праздникам.

Какие выплаты к праздникам получат пенсионеры на федеральном уровне

Каждый год участникам и инвалидам Великой Отечественной войны Социальный фонд России перечисляет выплату к 9 Мая. В этом году деньги придут уже в апреле. Сумма выплаты — 10 тысяч рублей.

— Для получения выплаты никуда обращаться не нужно. Деньги переведут автоматически. Также пенсионерам стоит обратить внимание, что в апреле досрочно перечислят и пенсионные выплаты.

Изменение сроков получения пенсий происходит каждый год и связано с майскими праздниками. Если дата получения выплаты попадает на праздничный день, то её делают заранее. Это обычная практика, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Какие выплаты к праздникам сделают на уровне регионов и ведомств

Региональные власти также делают выплаты к 9 Мая. Суммы здесь значительно различаются. Так, в Москве участники и инвалиды войны получат 70 тысяч рублей, жители блокадного Ленинграда – 40 тысяч, а люди, родившиеся после 31 декабря 1931 года, — 25 тысяч. И это неполный перечень льготников, которые получат выплаты к 9 Мая.

В Санкт-Петербурге труженики тыла и блокадники получат 10 тысяч, вдовы участников войны и дети войны — 5 тысяч. В Якутии участникам ВОВ заплатят по 1 млн рублей.

— Если говорить о детях войны, то для них федеральных выплат нет, но зато есть выплаты во многих регионах. К детям войны относятся люди, которые родились до 3 сентября 1945 года, — добавила Елена Кузнецова.

Где можно узнать о назначении выплаты и что делать, если деньги не пришли

Получить информацию обо всех положенных региональных выплатах можно в местном отделении соцзащиты, на сайте правительства субъекта Федерации или в МФЦ.

— Если выплата не пришла, то сначала нужно проверить дату получения пенсии и способ доставки. Доплаты обычно приходят вместе с пенсией. Если не поступила федеральная доплата, то стоит обратиться в СФР, а если региональная — то в органы соцзащиты, — добавила Елена Кузнецова.

Как изменится график доставки пенсий в мае

В Социальном фонде России предупредили, что из-за праздников часть пенсионеров досрочно получит пенсию за май. Это затронет тех, кому выплаты делают через банк. Почтовые отделения доставят пенсии по обычному графику.

Досрочная выплата касается всех видов пенсий, в частности страховые, социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Выплаты сделают автоматически, никаких заявлений подавать не требуется.

— Если вместе с пенсией приходят другие выплаты Социального фонда, их также досрочно перечислят на счёт. До 30 апреля получат выплату за май пенсионеры, которым деньги обычно приходят через банк с 1-го по 4-е число месяца. Начиная с 5 мая доставка пенсий возобновится по стандартному графику. Люди, которым выплаты доставляет «Почта России», получат пенсию за май в обычные даты. Почтальоны начнут доставку пенсий на дом с 2–3 мая. С этого же времени можно получить пенсию в кассе почтового отделения. Доставка пенсий по почте продлится до 25 мая, — сообщили в СФР.

Авторы Нина Важдаева