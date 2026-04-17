С 1 мая пройдёт повышение социальных выплат. Кому сделают прибавку и в каком размере

С 1 мая вырастут социальные выплаты для некоторых категорий пенсионеров, семей с детьми и льготников. На что обратить внимание, чтобы узнать о прибавке и что изменится в начислениях? 16 апреля, 21:20 Юристы рассказали, какие социальные выплаты повысят с 1 мая.

Что происходит с выплатами семьям с детьми с 1 мая 2026 года

В связи с длинными майскими выходными в 2026 году обычный график социальных выплат сдвигается. Пособие за апрель поступит досрочно — 30 апреля, так как по графику выплата выпадает на праздничные дни в начале мая. Если дата получения пособия приходится на праздничный день, то его всегда выдают досрочно. Следующее поступление — уже за май — будет не в мае, а в июне, по установленному графику (3 июня). Это важно учитывать при планировании семейного бюджета, потому что в мае выплаты не поступят: просто одна из выплат начисляется раньше, никакого дополнительного дохода из-за переносов дат не возникает.

— С 22 мая 2026 года вступает в силу важное нововведение — специальное облегчённое правило для многодетных семей. Ранее даже минимальное превышение дохода семьи над прожиточным минимумом полностью лишало права на пособие. Теперь, если среднедушевой доход многодетной семьи не превышает прожиточный минимум по региону более чем на 10%, сохраняется право на пособие, но его размер уменьшается до 50% от прожиточного минимума на ребёнка. Это правило применяется однократно. Причём даже если ранее в январе – апреле 2026 года многодетной семье по этой причине уже отказали в выплате, решение подлежит автоматическому пересмотру — заявление для пересчёта подавать не требуется, деньги должны прийти сами собой, — рассказал управляющий партнёр юридической компании «Интеллектуальная защита» Юрий Митин.

Юрист подчеркнул, что среди ключевых изменений в социальной сфере — так называемое правило 8 МРОТ, которое действует с января 2026 года, но для большинства семей эффект от него ощущается именно при подаче заявления на продление пособия весной. Теперь для получения единого пособия на детей в 2026 году каждый трудоспособный взрослый член семьи должен иметь подтверждённый официальный доход не менее 8 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) за год. МРОТ в 2026 году составляет 27 093 рубля.

— Таким образом, совокупный доход за год должен быть не ниже 216 744 рублей, то есть примерно 18 062 рубля в месяц на каждого трудоспособного члена семьи (до уплаты налогов). Если человек какое-то время не работал по уважительным причинам (декрет, уход за ребёнком, болезнь, регистрация на бирже труда), доход для расчёта пособия считается пропорционально отработанным месяцам, — пояснил Юрий Митин.

Также он напомнил, что с 1 марта 2026 года изменён и порядок учёта алиментов при расчёте для семьи права на получение пособия. Если алименты выплачиваются по договорённости, без судебного акта, то при рассмотрении заявления на пособие государство исходит из усреднённого дохода: на одного ребёнка — 1/4 средней региональной зарплаты, на двоих — 1/3, на троих и более — 1/2. Это увеличивает официальный доход семьи в расчётах и может привести к отказу в выплате, даже если реально получаемые алименты меньше этих сумм.

Какие изменения коснутся выплат пенсионерам с 1 мая 2026 года

С 1 апреля прошла массовая индексация социальных пенсий. С 1 мая прибавку получат отдельные категории пенсионеров. Кроме того, сделают доплаты к майским праздникам.

— Май 2026 года в российской системе пенсионного обеспечения не отмечен общей индексацией страховых пенсий — основная волна повышений уже прошла в январе и апреле. Тем не менее для ряда категорий получателей социальных выплат этот месяц принесёт ощутимые изменения. Одной из наиболее заметных групп получателей майских прибавок станут бывшие члены лётных экипажей гражданской авиации и работники угольной промышленности. Для них майский перерасчёт — это второй из четырёх ежегодных этапов корректировки доплат к страховой пенсии, — рассказал заместитель директора АНО «Центр развития законодательства», юрист Дмитрий Матюшенков.

Размер надбавки рассчитывается индивидуально, исходя из среднемесячного заработка в период льготной деятельности и продолжительности специального стажа. Процедура полностью автоматизирована: заявление подавать не нужно, Социальный фонд проводит перерасчёт на основании имеющихся в базе данных.

— Традиционно ко Дню Победы инвалиды и участники Великой Отечественной войны получают единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей. Для ветеранов, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, выплата поступает автоматически. Существенное увеличение ежемесячного дохода ожидает граждан, которым в апреле 2026 года исполнилось 80 лет, а также тех, кому в мае была установлена первая группа инвалидности. Для этих категорий фиксированная часть страховой пенсии удваивается: с базовых 9584,69 рубля до 19 169,38 рубля в месяц без учёта районных коэффициентов, — добавил Дмитрий Матюшенков.

Кроме того, людям старше 80 лет автоматически назначается компенсационная выплата по уходу в размере 1413,86 рубля, что в совокупности даёт прирост более 12 000 рублей. Важно отметить, что, если у гражданина одновременно присутствуют оба основания — и возраст 80 лет, и первая группа инвалидности, — удвоение применяется только один раз, по наиболее выгодному основанию, повторного суммирования не происходит.

Отдельная категория — пенсионеры, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи. За каждого такого иждивенца фиксированная выплата увеличивается на одну треть, что в 2026 году составляет 3194,90 рубля. Максимально учитываются трое иждивенцев, что позволяет получить прибавку до 9584,70 рубля. Эта мера особенно значима для пенсионеров, воспитывающих внуков или осуществляющих уход за нетрудоспособными родственниками.

— Ещё одна важная группа — бывшие работающие пенсионеры, у которых к маю 2026 года завершился установленный порядок перерасчёта после увольнения. По действующим правилам полный размер пенсии с учётом всех пропущенных индексаций начинает выплачиваться на четвёртый месяц после прекращения трудовой деятельности, с доплатой за предшествующий период. Таким образом, майские повышения в первую очередь затронут тех, кто завершил работу в декабре 2025-го – январе 2026 года, — добавил Дмитрий Матюшенков.

Большинство описанных перерасчётов выполняются в беззаявительном порядке: Социальный фонд корректирует выплаты на основании имеющихся в информационной системе данных.

— Тем не менее ответственность за актуальность сведений частично лежит и на самом получателе. Рекомендуется регулярно проверять личный кабинет на портале «Госуслуги» или в сервисе СФР, чтобы убедиться в корректности отражения стажа, наличия иждивенцев, факта инвалидности, — отметил Дмитрий Матюшенков.

Как получить и контролировать выплаты

Основные социальные выплаты (детские пособия, пенсии, федеральные доплаты) в 2026 году назначаются автоматически по сведениям, которые госорганы получают в рамках межведомственного обмена (от работодателей, органов ЗАГС, МВД, судов, ФНС и т.д.).

— Исключение — отдельные виды региональных выплат и доплат, а также разовые/особые случаи (например, появление иждивенцев, получение инвалидности), для которых ещё требуется подать заявление и подтверждающие документы через Социальный фонд, портал «Госуслуги» или МФЦ, — рассказал Юрий Митин.

Размеры и даты выплат можно уточнить на сайте Социального фонда России или региональных органов соцзащиты. Там же публикуются графики выплат с пояснениями о всех переносах, индексациях и механизмах начисления.

— В заключение напомню, что, если ваша семья или вы сами лишились права на выплаты из-за «эффекта переплаты» или других нововведений, в первую очередь стоит проверить основание отказа и внимательно изучить свои права — в ряде случаев выплаты действительно автоматически восстанавливаются, а при индивидуальных спорных ситуациях возможен пересмотр решения через досудебное обжалование или СФР, — добавил Юрий Митин.

