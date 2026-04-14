С 1 мая повысят зарплаты специалистам в нескольких сферах. Кого не хватает на рынке и кому увеличат оклады Оглавление Каких специалистов не хватает на рынке труда весной 2026 года В каких сферах будут расти зарплаты с 1 мая 2026 года С 1 мая ожидается оживление на рынке труда. Кадровики рассказали, кому повысят зарплаты, каких специалистов не хватает и какие тренды работодатели зафиксировали в середине весны 2026 года. 13 апреля, 21:20 Кадровики рассказали, кому повысят зарплату с 1 мая. Обложка © РИА Новости / Варвара Гертье

Каких специалистов не хватает на рынке труда весной 2026 года

Сегодня в крупном российском мебельном производстве с широкой розничной сетью фирменных салонов сохраняется спрос как на производственные позиции (конструкторы, инженеры по автоматизации производственных линий), так и на сотрудников, работающих в точках продаж (дизайнеры, директора салонов).

— Это связано с активным внедрением цифровых технологий на всех уровнях бизнеса. Особенно когда речь идёт о работе над максимально персонализированными клиентскими заказами и индивидуализацией предложений. Что же касается наиболее заметных трендов на кадровом рынке, здесь хотелось бы отметить сохранение дефицита человеческих ресурсов, рост стоимости привлечения кандидатов, смещение фокуса в сторону удержания и развития внутри компании, — рассказала HR-директор ателье мебели Mr.Doors Ирина Медведева.

Сильнее всего, по её словам, вырастут зарплаты у опытных разработчиков программного обеспечения, инженеров по машинному обучению, специалистов по кибербезопасности и дата-сайентистов.

Директор по маркетингу сети медицинских клиник «К+31» Марина Минаева рассказала, что сегодня одними из наиболее востребованных остаются терапевты и врачи общей практики. Это связано с активным развитием системы профилактической медицины и диагностики (чекапов), а также с необходимостью улучшения доступности базового медицинского обслуживания в регионах.

Второй по значимости блок — узкие специалисты с акцентом на хронические и социально значимые заболевания: эндокринологи, кардиологи, неврологи и онкологи.

Отдельно стоит отметить растущий спрос на медицинских сотрудников IT-специалистов и диагностов, способных работать с современным оборудованием, цифровыми платформами и ИИ-ассистентами. Эти компетенции особенно активно развиваются в частном секторе и сетевых клиниках.

— Что касается перспектив роста заработной платы, то повышение прежде всего у специалистов, чья работа тесно связана с технологическими навыками: специалисты эстетической медицины, пластической хирургии, — за счёт совершенствования технологий и новых аппаратных методов, — добавила Марина Минаева.

Строительный сектор остаётся одним из главных драйверов спроса на кадры — дефицит никуда не делся. Но если по большинству позиций компании уже достигли разумного зарплатного потолка, то на уровне ключевых фигур ситуация иная. За сильного финансового или коммерческого директора работодатели по-прежнему готовы бороться — при смене места такой кандидат может рассчитывать на рост дохода 30–50%. Об этом рассказала хедхантер и основатель Danilova Executive Search & Consulting Дарья Данилова.

— Основной тренд мая — стабилизация. Компании устали от ценовых войн за сотрудников и теперь вкладываются не в перекупку, а в удержание тех, кто уже доказал эффективность в кризисных условиях, — добавила Дарья Данилова.

В каких сферах будут расти зарплаты с 1 мая 2026 года

Прогноз на 2026 год с точки зрения экономики выглядит достаточно напряжённым. Уже сегодня заметно, как крупные игроки начинают сокращать персонал: проекты закрывают из-за урезания бюджетов, рутинные задачи передают автоматизации, а в ряде отраслей падают объёмы выпуска продукции. Официальная безработица в стране по-прежнему минимальна, всего 2,3%, однако на практике кадровая ситуация меняется. Особенно это заметно среди белых воротничков и в первую очередь среди менеджеров среднего звена. Причина проста: компании перестраивают управленческие цепочки, убирая лишние уровни, и формируют более лёгкие, подвижные структуры, способные быстро подстраиваться под новые реалии без потери эффективности. Об этом рассказала директор по персоналу НПФ «Газфонд пенсионные накопления» Дина Сафиуллина.

При этом рабочие специальности и технические профессии (IT, инженеры), по её словам, остаются востребованными, как и прежде. Но и здесь ажиотажный рост зарплат заметно замедлился. В 2026 году повышение доходов в этой сфере едва ли превысит 10%, а выпускникам вузов, наоборот, стоит готовиться к стагнации или даже небольшому снижению стартовых окладов из-за возросшей конкуренции.

— Один из вызовов для растущего предприятия в оконной индустрии — кадровый дефицит. Кроме комплексной модернизации и прозрачного подхода в позиционировании в прошлом году для всех сотрудников мы подняли зарплату в среднем на 16–17%. В среднем замерщик может зарабатывать от 300 тысяч. Мы стараемся обеспечить положительный прирост в оплате труда простых рабочих профессий, таких как монтажники, грузчики, сборщики ПВХ. В общем, перспективу видим именно в том, чтобы поддерживать высокопрофессиональных специалистов, от которых зависят производственные процессы, — рассказал руководитель отдела маркетинга и рекламы компании – производителя оконных систем Melke и ГК «Пластика окон» Никита Петюшин.

Дина Сафиуллина отметила, что традиционное оживление на рынке труда ждёт нас в апреле–мае. Оно коснётся аграрного сектора, строительства, розничной торговли и общепита. В первую очередь потребуются рабочие руки: овощеводы, агрономы, механизаторы, водители сельхозтехники, специалисты по уходу за растениями. В торговле и ресторанном бизнесе с приходом тепла и открытием летних веранд вырастет спрос на официантов, поваров, продавцов.

— В Москве и Санкт Петербурге реальный рост зарплат (за вычетом инфляции) вряд ли превысит 3–5%. Зато центр тяжести рынка труда постепенно смещается из столиц в промышленные кластеры — Екатеринбург, Челябинск, Пермь. Там прогнозируется повышение доходов на 12–15% благодаря госзаказам и острой конкуренции заводов за кадры. В выигрыше также оказываются регионы с суровым климатом, но масштабными инфраструктурными проектами — Дальний Восток и Сибирь, — отметила Дина Сафиуллина.

В 2026 году, по её словам, меняется формула успеха для соискателя: просто выполнять свои должностные обязанности уже недостаточно, чтобы получить прибавку выше инфляции. Сегодня на рынке труда выше всего ценятся мультифункциональные специалисты, которые работают на стыке разных профессий и обладают глубокими знаниями не только в своей узкой области.

Авторы Нина Важдаева