Пенсионный возраст в 2026–2027: все факты и официальный ответ Оглавление Какой пенсионный возраст в 2026 году Почему в 2027 году массового выхода на пенсию не будет («нулевой» год) График выхода на пенсию по годам рождения в 2026–2028 годах Кто может выйти на пенсию досрочно в 2026 году По длительному стажу (37 лет для женщин, 42 года для мужчин) Для педагогов и медицинских работников Для северян и многодетных матерей Что изменилось в пенсионной системе в 2026 году Самые популярные слухи 2026 года — разбираем с фактами Официальный ответ Минтруда (30 апреля 2026) — ключевой документ Прогноз экспертов: что будет в 2027–2028 годах Часто задаваемые вопросы (FAQ) Во сколько лет выходят на пенсию в 2026 году? Почему в 2027 году никто не выходит на пенсию? Планируется ли новое повышение пенсионного возраста? Правда ли, что пенсионную реформу отменят и вернут возраст 60/55? Кто может выйти на пенсию досрочно в 2026 году? Какой стаж и сколько баллов нужно для выхода на пенсию в 2026 году? Будет ли индексация пенсий в 2027–2028? Когда закончится переходный период по повышению пенсионного возраста? Заключение Пенсионный возраст в 2026 году: мужчины 1962 г. р. выходят в 64 года, женщины 1967 г. р. — в 59 лет. Почему в 2027 году массового выхода на пенсию не будет. Слухи о новом повышении — правда или ложь? Официальный ответ Минтруда от 30 апреля 2026 года. 18 мая, 14:41

В 2026 году на пенсию выходят мужчины 1962 года рождения (в 64 года) и женщины 1967 года рождения (в 59 лет). В 2027 году массового выхода на пенсию не будет — это «нулевой» год переходного периода. А все слухи о новом повышении пенсионного возраста официально опровергнуты Минтрудом 30 апреля 2026 года. Подробный разбор — в материале Life.

Какой пенсионный возраст в 2026 году

Начавшаяся в 2019 году пенсионная реформа плавно подходит к логичному завершению. Так, в 2026 году пенсионный возраст выглядит следующим образом: для мужчин он составляет теперь уже 64 года, а для женщин 59 лет. То есть в 2026 году на пенсию выйдут граждане, рождённые в 1962 году (мужского пола) и в 1967 году (женского пола). Помимо необходимости достижения определённого возраста нужно ещё соответствовать нескольким требованиям для получения страховой пенсии:

Нужно иметь страховой стаж не менее 15 лет.

Накопить минимум 30 пенсионных баллов.

В случае если какое-то из этих условий не выполнено, вы можете либо докупить стаж/баллы за деньги, либо претендовать лишь на социальную пенсию. Однако и её вы начнёте получать на пять лет позже — только в 69 лет (мужчины) или в 64 года (женщины).

Почему в 2027 году массового выхода на пенсию не будет («нулевой» год)

Для некоторых это может показаться странным, но в 2027 году никто не выйдет на пенсию по общим основаниям, а произойдёт это из-за переходного периода пенсионной реформы. График повышения возраста выхода на пенсию закреплён в законе: очередной этап повышения происходит каждые два года. Следующий этап запланирован на 2028 год, когда женщины смогут выйти на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65 лет. Это как раз будет финальным повышением и завершением пенсионной реформы.

График выхода на пенсию по годам рождения в 2026–2028 годах

Женщины 1967 года и мужчины 1962 года рождения выйдут на пенсию в 2026 году — в 59 лет и 64 года соответственно. Женщины 1968 года и позже и мужчины 1963 года и позже выйдут в 60 и 65 лет соотвественно — в 2028 году.

Кто может выйти на пенсию досрочно в 2026 году

Всё, о чём мы говорили до этого, касается выхода на пенсию по общим основаниям. Но существует ряд условий, при соблюдении которых гражданин имеет право выйти на пенсию досрочно. Об этом далее и поговорим.

По длительному стажу (37 лет для женщин, 42 года для мужчин)

Одним из оснований для досрочного выхода на пенсию является длительный стаж. Так, если у женщины официальный трудовой стаж составляет 37 лет, она имеет право выйти на пенсию на два года раньше (но не ранее 55 лет). У мужчин цифры чуть больше — им необходимо иметь стаж от 42 лет. Если условие выполняется, он также может выйти на пенсию на два года раньше, но не ранее 60 лет.

Также важно отметить, что в льготный зачёт входит только страховой стаж, специальный же — например, периоды по уходу за детьми или служба в армии — обычно не учитываются.

Для педагогов и медицинских работников

Право на досрочную пенсию также имеют педагоги и медицинские работники.

У педагогов оно возникает после выработки 25 лет педагогического стажа. Однако пенсия назначается только через пять лет после этого события.

У медиков ситуация схожа. Право на досрочную пенсию они получают при наличии 25 лет стажа в сельской местности или 30 лет — в городах. И назначение пенсии также откладывается на пять лет.

Для северян и многодетных матерей

Ещё выйти на пенсию раньше, в 55/60 лет (женщины/мужчины), могут жители Крайнего Севера и приравненных территорий. Для этого необходимо иметь не менее 15 лет «северного стажа».

Другой льготной категорией являются многодетные матери. По закону они имеют право досрочно выйти на пенсию при определённых условиях:

выйти на пенсию в 57 лет можно женщине, родившей и воспитавшей троих детей;

в 56 лет — четырёх детей;

в 50 лет — пятерых и более.

Но важно знать, что во всех случаях ещё требуется наличие 15 лет стажа и воспитание детей до достижения ими возраста восьми лет.

Что изменилось в пенсионной системе в 2026 году

2026 год принёс с собой и несколько важных изменений в пенсионной системе, не только повышение возраста.

Так, был отменён лимит на учёт декретного отпуска в стаж. С апреля 2026 года в страховой стаж засчитывается весь период ухода за каждым ребёнком до 1,5 лет, без ограничения в шесть лет.

Также с 1 января 2026 года были проиндексированы страховые пенсии на 7,6%, а с 1 апреля социальные — на 6,8%.

Самые популярные слухи 2026 года — разбираем с фактами

Вокруг пенсионной реформы постоянно крутится огромное количество слухов. Какие-то быстро опровергаются, а какие-то крепко закрепляются в информационном пространстве и вызывают споры.

Так, одним из главных слухов было новое повышение пенсионного возраста. И его уже опровергли. Минтруд подтвердил отсутствие планов повышать пенсионный возраст как до 2028 года, так и после него.

Другим фейком стала отмена пенсионной реформы, возврат к пенсионному возрасту 2018 года (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин). Возник он на фоне внесённого депутатом от КПРФ Геннадием Зюгановым законопроекта. Однако он пока не принят, и эксперты считают его реализацию маловероятной из-за финансовых рисков. Так что и этот слух опровергнут.

Ещё было и такое — «Минус год за каждый отработанный год». Этот слух тоже опровергнут. Такого механизма в законодательстве нет. Существует возможность досрочного выхода на пенсию при наличии длительного стажа (37 лет для женщин, 42 года для мужчин), но это не связано с автоматическим уменьшением возраста на один год за каждый год работы.

Официальный ответ Минтруда (30 апреля 2026) — ключевой документ

30 апреля 2026 года Минтруд дал официальный ответ:

«Рассмотрено ваше обращение от 13 апреля 2026 года по вопросу, связанному с повышением пенсионного возраста, и сообщается об отсутствии как планов, так и намерений осуществлять новое повышение пенсионного возраста, — как до 2028 года, так и после него».

То есть никаких изменений в параметрах пенсионного возраста не планируется. В 2028 году произойдёт финальное повышение до 60 лет для женщин и 65 для мужчин, и на этом всё. В ближайшее десятилетие вряд ли этот вопрос будут пересматривать и что-то менять.

Прогноз экспертов: что будет в 2027–2028 годах

Эксперты отмечают, что, хотя реформа завершится в 2028 году и после этого пенсионный возраст зафиксируется на уровне 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, демографические вызовы (старение населения, сокращение числа работающих) могут потребовать дальнейших изменений в пенсионной системе в долгосрочной перспективе. Но что будет на деле — покажет время.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Во сколько лет выходят на пенсию в 2026 году?

В 2026 году право выйти на пенсию имеют женщины 1967 года рождения — в 59 лет, мужчины 1962 года рождения — в 64 года.

Почему в 2027 году никто не выходит на пенсию?

Из-за переходного периода пенсионной реформы, в рамках которого повышение возраста происходит поэтапно, раз в два года.

Планируется ли новое повышение пенсионного возраста?

По официальной позиции Минтруда новое повышение пенсионного возраста не планируется.

Правда ли, что пенсионную реформу отменят и вернут возраст 60/55?

Законопроект о возврате к прежнему пенсионному возрасту внёс депутат от КПРФ, но он пока не принят и вряд ли будет.

Кто может выйти на пенсию досрочно в 2026 году?

Многодетные матери, работники вредных производств, педагоги, медики, жители Крайнего Севера, граждане с длительным стажем и другие категории.

Какой стаж и сколько баллов нужно для выхода на пенсию в 2026 году?

Для выхода на пенсию в 2026 году требуется 15 лет стажа и 30 ИПК.

Будет ли индексация пенсий в 2027–2028?

Да, индексация страховых и социальных пенсий проводится ежегодно в соответствии с планом.

Когда закончится переходный период по повышению пенсионного возраста?

Завершающий этап пенсионной реформы, начатой в 2019 году, произойдёт в 2028 году.

Заключение

В 2026 году пенсионная система развивается в рамках утверждённого графика. Слухи о новом повышении пенсионного возраста не имеют оснований, а официальная позиция Минтруда подтверждает — всё идёт по плану и отмены пенсионной реформы 2019 года или нового повышения возраста выхода на пенсию не разрабатывается. При планировании выхода на пенсию важно ориентироваться на актуальные законы и данные Социального фонда России, а не на непроверенную информацию.

Авторы Андрей Ананьев