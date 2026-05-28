Летом повысят пенсии. Кто станет получать больше и на сколько Оглавление Как скажется летняя подработка на размере пенсии Кому повысят страховые пенсии Какие доплаты к пенсии вырастут летом Когда и на сколько повысят накопительные пенсии Летом ожидается сразу несколько прибавок к пенсиям. Какие социальные выплаты станут больше и когда пройдёт индексация? 27 мая, 21:20 Стало известно, кому повысят пенсии летом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Как скажется летняя подработка на размере пенсии

Молодые люди, которые получают пенсию по потере кормильца или пенсию по инвалидности, переживают, что им могут снизить выплаты, если они устроятся летом на подработку.

На самом деле в региональных отделениях Социального фонда уже предупредили, что школьники и студенты могут свободно трудоустраиваться на каникулах. При определённых условиях специалисты фонда сохранят федеральную социальную доплату (ФСД) к пенсии. Кроме того, они исключат заработок от подработки из среднедушевого дохода семьи при назначении единого пособия.

Подросткам, получающим пенсии по случаю потери кормильца или пенсии по инвалидности, продолжат выплачивать ФСД, если они трудоустроены по направлению службы занятости населения или работают в студенческих отрядах. Этот порядок распространяется также на детей до 18 лет и студентов очного отделения до 23 лет.

В СФР пояснили, что при оформлении единого пособия заработок детей до 18 лет не входит в расчёт среднедушевого дохода семьи, если срок их обучения в расчётном периоде составил не менее полугода. При этом если школьник или студент официально трудоустроен, то у него идёт стаж и формируются пенсионные коэффициенты. Сведения о приёме и увольнении вносятся в электронную трудовую книжку. Данные о сформированных пенсионных правах приходят на индивидуальный лицевой счёт (СНИЛС) в системе СФР.

Кому повысят страховые пенсии

Ежегодно перерасчёт пенсий работающим пенсионерам делают с 1 августа. Эта прибавка имеет свои особенности, так как не является индексацией в привычном смысле этого слова.

— Сумма прибавки зависит от страховых взносов, которые работодатель перечислял за пенсионера в 2025 году. Соответственно, важно понимать, что перерасчёт сделают только тем пожилым людям, кто был официально трудоустроен. Перерасчёт коснётся получателей страховой пенсии по старости и по инвалидности, если они продолжают работать, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

Какие доплаты к пенсии вырастут летом

Ежегодно раз в квартал проходит пересчёт доплат к пенсиям, которые получают бывшие работники определённых отраслей. В частности, речь идёт о лётчиках, шахтёрах и представителях ещё целого ряда профессий, которые связаны с вредными, опасными и напряжёнными условиями труда.

— Размер доплаты индивидуален. Есть целый ряд условий, которые нужно соблюдать для получения выплаты. В частности, нужно уйти на пенсию именно с той должности, которая даёт право на доплату. Кроме того, важно иметь определённую выслугу лет. В последний раз доплату пересчитывали 1 мая 2026 года. Следующий перерасчёт состоится 1 августа, — добавила Елена Кузнецова.

Когда и на сколько повысят накопительные пенсии

Социальный фонд повысит накопительные пенсии россиян на 17,3%. Это связано с результатами инвестирования пенсионных накоплений. Перерасчёт сделают без заявления. Прибавка произойдёт с 1 августа и затронет порядка 136 тыс. человек.

Коснется повышение и участников программы софинансирования пенсионных накоплений, родителей, направивших материнский капитал на пенсию, и людей, кто формировал накопления самостоятельно за рамками программы софинансирования. Для таких пенсионеров прибавка будет больше, чем у получателей накопительных пенсий, выплаты вырастут на 19,3% и коснутся около 37,3 тыс. человек.

— Большинство россиян получает выплаты накоплений вместе с пенсией по возрасту. Сейчас средний размер накопительной пенсии составляет 1,6 тыс. рублей в месяц. Средний размер срочной пенсионной выплаты (для людей, которые добровольно формировали накопления) — три тысячи рублей, — рассказали в Социальном фонде России.

Повышение выплат пенсионных накоплений традиционно проходит с 1 августа. Делается это при наличии положительного инвестиционного дохода за прошедший год.

Авторы Нина Важдаева