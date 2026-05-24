С 1 июня прибавку к пенсии получат несколько категорий россиян

В июне некоторые категории пенсионеров получат прибавку к пенсии. Речь идёт о гражданах, которым в мае исполнилось 80 лет, о получателях первой группы инвалидности, а также о тех, кто подал заявление на перерасчёт из-за появления нетрудоспособных иждивенцев. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

По его словам, часть доплат Социальный фонд начислит автоматически. В некоторых случаях пенсионерам потребуется подать заявление и предоставить документы. Россиянам, которым в мае исполнилось 80 лет, вдвое увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии по старости — с 9 584,69 рубля до 19 169,38 рубля. Также им назначат ежемесячную надбавку на уход в размере 1 413,86 рубля. Общая сумма прибавки составит 10 998,55 рубля.

Аналогичный перерасчёт предусмотрен для граждан с первой группой инвалидности. По словам депутата, Социальный фонд получает необходимые сведения напрямую от медико-социальной экспертизы, поэтому обращаться за повышением выплат не нужно.

А ранее Life.ru писал, что из-за предстоящих длинных выходных, приуроченных ко Дню России, отдельным категориям пожилых граждан переведут пенсию с опережением графика. В начале июня из-за череды нерабочих дней досрочно получат пенсионные выплаты те россияне, у кого в графике получения значатся даты 12, 13 или 14 июня. Им деньги поступят на счета не позднее 11 числа включительно. Писать заявления или приносить дополнительные бумаги не нужно.