Июньские пенсии: Эксперт рассказала, кому перечислят деньги раньше в связи с Днём России

Из-за предстоящих длинных выходных, приуроченных ко Дню России (12–14 июня), отдельным категориям пожилых граждан переведут пенсию с опережением графика. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказала сотрудница РАНХиГС Татьяна Подольская.

По словам Подольской, в начале июня из-за череды нерабочих дней досрочно получат пенсионные выплаты те россияне, у кого в графике получения значатся даты 12, 13 или 14 июня. Им деньги поступят на счета не позднее 11 числа включительно.

Как уточнила эксперт, такая практика действует всякий раз, когда день выдачи пособия приходится на официальный праздник или выходной. В такой ситуации Социальный фонд отправляет средства в ближайший предшествующий рабочий день.

Подольская добавила, что писать заявления или приносить дополнительные бумаги не нужно — досрочное зачисление происходит в автоматическом режиме.

