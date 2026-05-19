8,5 млрд рублей на пересчёт: Пенсии 136 тысяч россиян повысят в августе

Накопительные пенсии россиян с 1 августа 2026 года вырастут на 17,3%. Перерасчёт затронет около 136 тысяч действующих получателей, сообщили в пресс-службе Социального фонда.

«СФР беззаявительно пересчитает накопительные пенсии, увеличив их на 17,3%. Этот коэффициент установлен на основе доходности пенсионных накоплений: по итогам прошлого года она более чем в три раза превысила инфляцию, которая составила 5,6%», — пояснили в ведомстве.

Повышение охватит и участников программы софинансирования пенсионных накоплений, получающих срочные выплаты. Такие пенсии предоставляются ежемесячно в течение выбранного периода, а также тем, кто направил материнский капитал на накопления или формировал их добровольно вне программы.

На перерасчёт выплат будет выделено 8,5 млрд рублей. Средний размер накопительной пенсии сейчас составляет 1,6 тыс. рублей в месяц, срочной выплаты — 3 тыс. рублей.

За последние десять лет средняя социальная пенсия в России почти удвоилась. Весной 2026 года она составила 16 583 рубля, сообщает Социальный фонд РФ. Для сравнения, в апреле 2016 года показатель равнялся 8 634 рубля.