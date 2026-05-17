За 10 лет средний размер социальной пенсии в России увеличился вдвое

Средний размер социальной пенсии в России за 10 лет вырос в два раза. Сумма достигла 16,5 тыс. рублей. Это следует из данных Соцфонда, пишет ТАСС.

По информации ведомства, в апреле 2026 года средняя социальная пенсия составила 16 583 рубля. Для сравнения: в апреле 2016 года этот показатель равнялся 8 634 рублям. Таким образом, за 10 лет выплата увеличилась почти на 8 тыс. рублей.

Рост произошёл в рамках плановой индексации пенсионных выплат. Социальную пенсию получают граждане, у которых нет достаточного стажа для страховой пенсии. К ним относятся инвалиды, дети-сироты и некоторые другие категории.

Ранее сообщалось, что число пенсионеров в России превысило 40,4 миллиона человек. Такую цифру зафиксировал Социальный фонд России на 1 апреля 2026 года. На учёте в системе Соцфонда стоят 40 миллионов 413 тысяч человек. Средний размер выплаты для всех категорий граждан составил почти 25,4 тысячи рублей. Ведомство не приводит разбивку этой суммы по категориям получателей. Статистика отражает общее положение дел на начало апреля текущего года.