17 мая, 01:12

Число пенсионеров в России превысило 40,4 миллиона человек

На 1 апреля 2026 года в России насчитывается более 40,4 миллиона пенсионеров. Такую цифру зафиксировал Социальный фонд России. Данные опубликовало РИА «Новости».

На учёте в системе Соцфонда стоят 40 миллионов 413 тысяч человек. Средний размер выплаты и для работающих, и для неработающих граждан составил почти 25,4 тысячи рублей. Ведомство не приводит разбивку этой суммы по категориям получателей. Статистика отражает общее положение дел на начало апреля текущего года.

Ранее сообщалось, что некоторые российские пенсионеры получат пенсию за июнь раньше привычного срока. Причина — День России, который образует трёхдневные выходные. Обычные сроки перечисления выплат — с 3 по 25 число. Из-за сдвига графика работы банков и почты средства переведут заранее. Граждане, которым выпадают выплаты на 12, 13 или 14 июня, увидят деньги на счетах уже 11 июня. В 2026 году праздник выпал на пятницу, поэтому финансовые учреждения скорректировали график обслуживания.

Антон Голыбин
