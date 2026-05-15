Пенсия подождёт: Академик РАН призвал россиян дольше работать, чтобы дольше прожить

Нежелание уходить на пенсию рано, активный образ жизни и поддержка близкого окружения могут увеличить продолжительность жизни людей старшего поколения. Советы россиянам дал президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва, академик РАН Александр Румянцев.

«Главная позиция долголетия — это активная занятость и работа. Это нежелание уйти на пенсию в 50, 40 или 30 лет и ничем не заниматься: нужны занятия обязательно. Дело в том, что мы — рабы мышечной системы, мы рождены охотниками», — сказал академик РИА «Новости»

По его словам, потеря физической активности сразу приводит к проблемам со здоровьем, включая ожирение и другие хронические заболевания. Не менее важны семья и социальное окружение. Людям старшего возраста полезно поддерживать близкие связи с детьми и внуками, так как общение с родными положительно влияет на психическое и эмоциональное состояние, заключил эксперт.

Ранее в России были официально утверждены рекомендации по здоровому образу жизни. Методические указания предназначены для использования в медучреждениях, где работают центры здоровья или медицины долголетия. В них даются советы по рациону питания, физической активности, режиму сна и методам снижения стресса.