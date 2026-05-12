Правило 5-4-3-2-1-0: Хирург назвал простую формулу долгой и здоровой жизни

Хирург Альваро Кампильо назвал простую формулу, которая, по его мнению, помогает жить дольше и сохранять здоровье. Один из главных пунктов — не есть чаще трёх раз в день, передаёт ABC.

Специалист выступил на встрече экспертов по профилактической медицине, питанию и спорту, где обсуждалась не просто продолжительность жизни, а её качество. По словам врача, сегодня важно не только прожить больше лет, но и сохранить энергию, ясность и нормальную работу организма.

Кампильо предложил запомнить правило 5-4-3-2-1-0. Оно включает пять дней физической активности в неделю, не менее четырёх циклов сна по полтора часа, максимум три приёма пищи в день и последний ужин минимум за два часа до сна.

Ещё один пункт — не сидеть без движения дольше одного часа подряд. Врач советует регулярно вставать и двигаться, чтобы снижать вред от малоподвижного образа жизни. Нулём в этой формуле стали дни без улыбки. По мысли Кампильо, эмоциональное состояние тоже важно для здорового старения, как и питание, сон или спорт.

Отдельно хирург подчеркнул роль питания. Он отметил, что важно не только то, что человек ест, но и то, что организм реально усваивает из продуктов — как полезное, так и вредное.

По словам специалиста, для поддержания здоровья не нужно превращать жизнь в бесконечную систему жёстких ограничений. Гораздо важнее каждый день повторять простые привычки: двигаться, спать достаточно, не переедать, не ужинать перед сном и чаще давать телу отдых от сидячего режима.

Именно сумма таких небольших решений, считает Кампильо, влияет на долголетие сильнее, чем разовые «волшебные» методы. При хронических заболеваниях и ограничениях по питанию менять режим лучше после консультации с врачом.

