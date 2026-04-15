Больше половины россиян хотят похудеть к лету, но спортом занимается лишь треть

Лишь 12% россиян довольны своей физической формой, большинство (63%) считают, что им есть над чем работать, а 25% откровенно недовольны фигурой, показал опрос Здоровья Mail, в котором приняли участие более 5 тысяч человек из 50 регионов страны. 60% респондентов признались, что хотели бы похудеть вне зависимости от времени года, при этом 30% отмечают у себя избыточный вес (5–10 кг), а 29% — значительный (более 10 кг).

Среди тех, кто занимается спортом (а регулярно это делают лишь 29% опрошенных), 57% планируют корректировать форму без радикальных мер, а 14% уже начали активные действия. Чаще всего россияне выбирают прогулки и скандинавскую ходьбу (50%), домашние тренировки по видео (32%) и занятия в фитнес-клубе (21%). Главными препятствиями на пути к похудению названы отсутствие силы воли (24%) и сложности с соблюдением диеты (14%).

Что касается питания, 51% россиян стараются есть правильно, лишь иногда позволяя себе вредную пищу, 7% придерживаются принципов здорового питания, а 19% не ограничивают себя в еде. Быстрое похудение всегда становится стрессом для организма, который чаще всего заканчивается срывом и возвратом веса, прокомментировала результаты исследования эндокринолог, диетолог Мария Елесина.

К слову, при желании перейти к здоровому образу жизни резкий старт почти всегда ведёт к резкому финишу: на пике энергии мы строим грандиозные планы, а через неделю срываемся и откатываемся даже не в исходную точку, а на несколько шагов назад. Проблема кроется не в отсутствии силы воли, некоторые вещи сильнее мотивации.