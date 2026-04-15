15 апреля, 13:07

Страх перед начальством загоняет россиян на операционный стол по скорой

Обложка © GigaChat / Life.ru

Жалобы о невозможности отпроситься с работы врачи слышат от пациентов на регулярной основе. Из-за страха увольнения люди терпят, пока болезнь не прогрессирует до необходимости экстренной операции, рассказал преподаватель кафедры хирургических болезней медицинского факультета Университета «Синергия» Фуад Сейфуллаев.

Россияне имеют право оформить больничный лист даже при отсутствии болезни
Он часто оперирует людей с большими грыжами или камнями в жёлчном пузыре, которые можно было удалить спокойно и с быстрым восстановлением, но человек боялся попросить пару часов на визит к врачу и в итоге попадал на стол ночью, по скорой, уже с осложнением. Если бы в компании было закреплено право раз в полгода уйти на несколько часов для сдачи анализов или УЗИ, количество экстренных вызовов резко сократилось бы, уверен медик.

Крайне важно снижение уровня страха и стресса: постоянное напряжение бьёт по желудку и сосудам, а человек боится идти к врачу, опасаясь реакции начальника на больничный. Если сотрудник знает, что его место и зарплата не пострадают из-за планового лечения, он сделает это вовремя и вернётся здоровым, подчеркнул собеседник RuNews24.ru.

Больничный по уходу за питомцем разрешили брать в Италии
Больничный по уходу за питомцем разрешили брать в Италии

Ранее Министерство труда России разъяснило порядок расторжения трудового договора в период временной нетрудоспособности. Согласно официальным данным, работодатель не имеет права уволить сотрудника по собственной инициативе, пока тот находится на больничном.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

