Страх перед начальством загоняет россиян на операционный стол по скорой

Жалобы о невозможности отпроситься с работы врачи слышат от пациентов на регулярной основе. Из-за страха увольнения люди терпят, пока болезнь не прогрессирует до необходимости экстренной операции, рассказал преподаватель кафедры хирургических болезней медицинского факультета Университета «Синергия» Фуад Сейфуллаев.

Он часто оперирует людей с большими грыжами или камнями в жёлчном пузыре, которые можно было удалить спокойно и с быстрым восстановлением, но человек боялся попросить пару часов на визит к врачу и в итоге попадал на стол ночью, по скорой, уже с осложнением. Если бы в компании было закреплено право раз в полгода уйти на несколько часов для сдачи анализов или УЗИ, количество экстренных вызовов резко сократилось бы, уверен медик.

Крайне важно снижение уровня страха и стресса: постоянное напряжение бьёт по желудку и сосудам, а человек боится идти к врачу, опасаясь реакции начальника на больничный. Если сотрудник знает, что его место и зарплата не пострадают из-за планового лечения, он сделает это вовремя и вернётся здоровым, подчеркнул собеседник RuNews24.ru.

Ранее Министерство труда России разъяснило порядок расторжения трудового договора в период временной нетрудоспособности. Согласно официальным данным, работодатель не имеет права уволить сотрудника по собственной инициативе, пока тот находится на больничном.