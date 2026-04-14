Резкий старт ведёт к резкому финишу: Как заставить себя соблюдать ЗОЖ

При желании перейти к здоровому образу жизни резкий старт почти всегда ведёт к резкому финишу: на пике энергии мы строим грандиозные планы, а через неделю срываемся и откатываемся даже не в исходную точку, а на несколько шагов назад, рассказала эксперт в сфере функционального питания Ольга Гредусова. По её словам, проблема кроется не в отсутствии силы воли, некоторые вещи сильнее мотивации.

Сама мотивация зависит от настроения и обстоятельств. Сегодня она зашкаливает, а завтра может исчезнуть. Но страшнее то, что после срыва мы возвращаемся не туда, откуда начали, однако с каждым разом стартовать становится всё сложнее, и мы перестаём верить в себя. Поэтому вводить здоровые привычки нужно постепенно, без кардинальных ломок.

Важен режим, не зависящий от настроения: небольшие, но регулярные действия создают устойчивую базу. Первым шагом может стать то, на что проще всего решиться, например, просто пить тёплую воду по утрам. Привычка формируется минимум за 21 день, и только когда она закрепится, добавляется следующий шаг. Результат даёт не максимальное усилие на пике мотивации, а рутинная повторяемость действий, резюмировала собеседница RuNews24.ru.