Туман в голове и тяга к солёному: 6 признаков, что организм отвергает здоровое питание

«Здоровое питание» может вызывать устойчивый дискомфорт и в ряде случаев указывать на то, что выбранный рацион не соответствует потребностям организма. Как рассказал Life.ru врач-диетолог «СМ-Клиника» Максим Лисовский, ключевой критерий — не идеальность меню на бумаге, а реакция организма.

«Туман в голове» и сонливость

По словам диетолога, если приёмы пищи заканчиваются выраженной усталостью и «туманом в голове», это может отражать резкие колебания уровня глюкозы. Подобная картина нередко возникает при избытке углеводов или при инсулинорезистентности: организм вынужден быстро снижать сахар в крови за счёт активного выброса инсулина, после чего следует энергетический спад.

«Организм вынужден тратить ресурсы не на активность, а на «заталкивание» сахара в клетки», — подчеркнул Лисовский.

Дискомфорт в животе, вздутие и повышенное газообразование

Регулярное появление тяжести после еды и вздутия может быть связано с непереносимостью лактозы, если в рационе присутствует большое количество молочных продуктов. Ещё один фактор — избыток трудноусвояемых углеводов из группы FODMAP, которые содержатся в бобовых, некоторых овощах, фруктах и пшенице.

Перечисленные продукты активно ферментируются кишечной микрофлорой, вызывая повышенное газообразование. Кроме того, подобные симптомы иногда возникают при сниженной ферментной активности поджелудочной железы, так как организм не может справиться с перевариванием веществ, которые нужно переработать.

Резкая смена пищевых предпочтений: тянет на сладкое или солёное

Желание съесть что-то сладкое вскоре после еды часто отражает нестабильную регуляцию глюкозы и инсулина. Обычно это происходит на фоне избытка быстрых или скрытых углеводов в рационе. С выраженной тягой к солёному ситуация иная: она может сопровождать нарушения водно-электролитного баланса или длительное стрессовое напряжение.

«Если вам постоянно хочется чипсов или соленой рыбы, возможно, организму не хватает воды или кортизол вышел из-под контроля», — отметил врач.

Состояние кожи после изменения рациона

Как отметил Лисовский, кожа зачастую реагирует на изменения в питании одной из первых. Высыпания на лице, особенно в области подбородка и щёк, могут быть связаны с высоким гликемическим индексом питания или избытком молочных продуктов. При этом даже «полезные» продукты с высоким содержанием сахаров — мёд, финики, белый рис — способны усиливать такие реакции. Обратная ситуация — сухость и шелушение — иногда возникает при недостатке жиров и дефиците жирорастворимых витаминов A, E и D, которые усваиваются только при наличии липидов.

Отёки по утрам

Отёчность после пробуждения может быть связана с избыточным поступлением натрия, недостатком белка в рационе либо индивидуальной реакцией на отдельные продукты. Даже привычные солёные продукты способны задерживать жидкость, подчеркнул врач.

При низком потреблении белка снижается онкотическое давление крови, из-за чего жидкость легче выходит в ткани. Дополнительный фактор — скрытая непереносимость отдельных пищевых компонентов, включая глютен, молочный белок или яйца.

Сбивается сон и суточный ритм

Нарушения сна, ночные пробуждения или выраженная дневная сонливость могут быть связаны с поздними и плотными приёмами пищи. Перегрузка пищеварения вечером влияет на ночную регуляцию гормонов, включая мелатонин. Отдельно врач отметил ситуацию с чрезмерно низкой калорийностью рациона. В этом случае организм в ответ может повышать уровень стрессовых гормонов, таких как кортизол и адреналин, что приводит к ночным пробуждениям.

«Не нужно ждать — лучше обратиться на прием к диетологу, который поможет подобрать для вас оптимальный рацион питания, чтобы он не вызывал дискомфорта в повседневной жизни», — подытожил Лисовский.

