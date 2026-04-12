Гастроэнтеролог рассказала, на какую еду не стоит налегать после Великого поста

После завершения поста даже привычная еда может стать серьёзным испытанием для организма, особенно для людей с болезнями ЖКТ, поэтому к праздничным блюдам нужно подходить с осторожностью. Об этом «Вечерней Москве» рассказала гастроэнтеролог София Кардашова.

Пищеварительная система после ограничений работает в щадящем режиме, и резкий переход к тяжёлой пище грозит обострением хронических недугов. Главную опасность представляют традиционные пасхальные угощения, создающие повышенную нагрузку на желудок, печень и поджелудочную железу.

В первую очередь это жирные и жареные мясные блюда. Обильное употребление такой пищи становится стрессом для организма, может спровоцировать обострение панкреатита и холецистита. Не меньшую нагрузку дают куличи и сдоба: много сахара, жиров, дрожжей, особенно с глазурью, посыпками, изюмом и цукатами. Творожная пасха тоже трудна для переваривания, если содержит много масла, сливок или жирного творога — это важно для людей с болезнями желчного пузыря и поджелудочной.

Особого внимания заслуживают яйца. При проблемах с желчным пузырём и поджелудочной в первый день Пасхи лучше ограничиться 1–2 штуками. Алкоголь усиливает нагрузку на поджелудочную и в сочетании с жирной пищей может вызвать острый панкреатит. Также нежелательны продукты с искусственными добавками — маргарин, красители, ароматизаторы раздражают слизистую ЖКТ.

«Даже традиционные праздничные блюда требуют умеренности и внимательного отношения, особенно после периода поста и при наличии заболеваний ЖКТ», — подчеркнула гастроэнтеролог.

