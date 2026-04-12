Почему вес стоит на месте, даже если вы пашете в зале? Реальные причины, о которых молчат диеты

Даже при строгой диете и регулярных занятиях спортом вес может стоять на месте — виной тому хронический стресс, недосып, гормональные сбои или дефицит микроэлементов. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

Одной из частых причин застоя веса эксперт назвала гормональные нарушения.

«Сбои в работе щитовидной железы, инсулинорезистентность или повышенный уровень кортизола могут замедлять обмен веществ. В таких условиях организм буквально «держится» за накопленные ресурсы, несмотря на дефицит калорий», — пояснила она.

Не менее важна роль хронического стресса. При постоянной тревоге растёт уровень кортизола, который усиливает аппетит и провоцирует накопление жира, особенно на животе. В таком состоянии человек может не замечать, сколько ест, и чаще тянется к вредной пище.

Особое внимание диетолог уделила сну. Его недостаток нарушает баланс гормонов голода и насыщения, из-за чего растёт тяга к сладкому и повышается риск переедания. Также причиной может быть дефицит витамина D, железа или магния — это снижает энергию, замедляет метаболизм и эффективность тренировок.

Редина подчеркнула, что иногда проблема кроется в психологических установках: страхе перемен, заниженной самооценке или внутренних барьерах. По её словам, важно работать не только с питанием, но и с мышлением, а если вес долго не уходит — пройти обследование у специалистов, чтобы выявить причину и подобрать эффективную стратегию.

