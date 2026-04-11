Секрет из 80-х: Две подруги сбросили 60 кг без уколов, используя забытую диету

Две жительницы Великобритании, 35-летняя Лорен Найт и 34-летняя Эбби Лодж, суммарно похудели более чем на 60 килограммов. Как сообщает Daily Mail, женщины добились результата без применения инъекционных препаратов, придерживаясь диеты, разработанной в 1980-х годах. Обе подруги боролись с избыточным весом с детства, достигнув 103 и 97 кг соответственно, и приняли решение изменить образ жизни после рождения детей.

Найт открыла для себя диету The 1:1 Diet, первый этап которой предполагает замену привычной пищи специальными коктейлями, супами и кашами. Она решила придерживаться этой программы и за шесть месяцев сбросила около 38 кг. Вдохновившись её успехом, Лодж также начала следовать этой диете и за четыре месяца похудела на 25 кг.

На сегодняшний день вес обеих женщин стабилизировался в районе 65 килограммов. Они утверждают, что больше не придерживаются строгих диет и не ведут подсчёт калорий. Найт смогла побороть тягу к шоколаду, а Лодж перешла с газированных напитков на воду. По словам последней, ключевые изменения коснулись не столько рациона, сколько образа мыслей.

Ранее в Минздраве предупредили, что детское ожирение — это путь к «болезням цивилизации». По словам врачей, профилактика лишнего веса в детстве напрямую влияет на здоровье во взрослом возрасте. Это связано с тем, что ожирение у детей часто приводит к развитию сопутствующих заболеваний в будущем.