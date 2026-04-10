10 апреля, 05:00

Ожирение вместо сброшенных кило: Экстремальные диеты к лету ломают щитовидную железу

Обложка © Freepik / wayhomestudio

Похудение к лету — идея понятная. Но подходить к ней нужно с умом. С лишним весом действительно лучше расставаться, однако делать это резко и в экстремальном режиме — плохая стратегия. Жёсткое ограничение калорий бьёт по всем системам организма. Об этом рассказала Life.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.

«Наш организм тысячелетиями приспосабливался к жизни в условиях дефицита еды. У предков не всегда был доступ к пище, поэтому сформировался механизм защиты от голода. Как только человек резко снижает калорийность рациона, организм включает режим экономии: замедляет обмен веществ и бережёт энергию», — объяснила Чернышова.

Жиросжигание в такой ситуации не запускается. Напротив, каждая калория по возможности откладывается про запас. Это эволюционный механизм, который работает против попыток быстро похудеть.

При резком ограничении калорий снижается выработка гормонов щитовидной железы, которая регулирует обмен веществ. У людей с высокой функцией щитовидки энергия расходуется быстрее, у людей со сниженной — организм склонен к накоплению. Резкое урезание рациона усиливает этот дисбаланс. В итоге железа начинает работать нестабильно, а снижение её функции может закрепиться надолго.

Резкое ограничение калорий — это стресс для организма. В ответ вырабатывается кортизол, который подавляет работу щитовидной железы.

Нарушается баланс гормонов: повышенный уровень кортизола снижает выработку тиреоидных гормонов. Это приводит к сбоям в работе всей эндокринной системы.

При жёстких диетах проблема не только в калориях. Организм недополучает вещества, необходимые для синтеза гормонов: белки, йод, селен, цинк.

«Регуляция работы щитовидной железы — очень тонкий процесс. Речь идёт о микрограммах. Даже небольшие отклонения в уровне гормонов существенно влияют на самочувствие и здоровье», — отметила врач.

В результате жёсткие ограничения питания могут привести к тому, что щитовидная железа не сможет работать в полную силу. Восстановление её функции затем занимает длительное время и иногда требует медикаментозного лечения.

Резкое сокращение рациона, исключение целых групп продуктов и жёсткий подсчёт калорий — всё это повышает риски для здоровья. Врач рекомендует более устойчивый подход: перейти на рациональное питание — разнообразное, но без избытка — и придерживаться его постоянно.

Важно также снижать уровень стресса и нормализовать режим сна и отдыха. В таких условиях организм восстанавливается, а вес снижается естественным образом, без вреда для здоровья.

Ранее в Минздраве предупредили, что детское ожирение — это путь к «болезням цивилизации». По словам врачей, профилактика лишнего веса в детстве напрямую влияет на здоровье во взрослом возрасте. Это связано с тем, что ожирение у детей часто приводит к развитию сопутствующих заболеваний в будущем.

Екатерина Хмелева
