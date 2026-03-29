Вас снова обманули: Диетолог разнесла схемы похудения с хлорофиллом и магнием

Популярные в соцсетях схемы похудения с хлорофиллом, цитратом магния и инозитолом создают иллюзию простого решения сложной задачи. Однако на практике снижение веса — это не эффект отдельных добавок, а результат системной работы организма. Об этом Life.ru рассказала врач-диетолог Ольга Чунтонова.

Ни один из перечисленных компонентов не обладает самостоятельным жиросжигающим действием. Магний участвует в регуляции нервной системы и может косвенно снижать уровень стресса, инозитол влияет на чувствительность к инсулину, а хлорофилл, по словам специалиста, во многом остаётся маркетинговым продуктом без доказанной роли в снижении массы тела. Ольга Чунтонова Врач-диетолог

При этом ни один из них не создаёт дефицит энергии — ключевое условие для похудения.

Быстрая потеря веса — это не жир

Обещания «минус 5 кг за неделю», как правило, не имеют отношения к снижению жировой массы. Речь идёт о потере жидкости, гликогена и опорожнении кишечника. Такой эффект носит временный характер и быстро компенсируется. Устойчивое снижение веса требует времени и системного подхода, а не быстрых схем.

Добавки не работают без базы

Популярные протоколы из соцсетей игнорируют ключевые факторы обмена веществ: уровень основного обмена, гормональный фон, пищевое поведение, дефициты питательных веществ, качество сна и уровень стресса.

Без коррекции этих параметров любые добавки либо дают минимальный эффект, либо не работают вовсе.

Ложные ожидания запускают цикл срывов

Отдельную проблему, по словам специалиста, создаёт сама идея «быстрого результата без усилий». Она формирует нереалистичные ожидания и запускает цикл: срыв — откат веса — попытка снова «ускорить» процесс.

В результате развивается метаболическая адаптация — организм начинает экономить энергию, и худеть становится ещё сложнее.

Что действительно работает

Снижение веса — это всегда комплексная работа: выстроенный рацион с учётом энергетических потребностей, достаточное количество белка, контроль углеводов и работа с пищевым поведением.

Добавки могут использоваться только точечно и по показаниям. Всё остальное, как подчёркивает эксперт, — не метод лечения, а маркетинг, который эксплуатирует желание получить быстрый результат.

Почти каждый, кто пытался похудеть, сталкивался со срывами — когда рука тянется к «запретной» еде, а затем приходит чувство вины. Специалисты отмечают, что такие эпизоды часто связаны не с отсутствием силы воли, а с ошибками в подходе к питанию и завышенными ожиданиями. Ранее Life.ru разбирался в скрытых причинах срывов и способах их избежать.