Запретный плод: Диетолог назвала семь скрытых причин срывов при похудении

Путь к стройной фигуре редко бывает гладким — практически каждый, кто когда-либо пытался сбросить вес, сталкивался с моментами, когда рука сама тянется к запретному лакомству. Такие эпизоды нередко сопровождаются чувством вины и разочарования в собственной силе воли. Во время общения с Life.ru диетолог, нутрициолог, автор проекта «Код стройности» Юлия Кашапова развеяла распространённый миф о слабохарактерности и выделила семь основных причин срывов при похудении.

1. Неправильно поставленная мотивация

Неверно поставленная мотивация является одной из главных причин нарушения диеты. Когда человек стремится похудеть исключительно ради внешних целей, например, чтобы влезть в любимое платье, после достижения результата стимул исчезает, и контроль над питанием ослабевает. Важно сформулировать более глубокую и устойчивую мотивацию, связанную со здоровьем, самочувствием и качеством жизни.

2. Однообразная и непитательная еда

Организм нуждается в разнообразии вкусов и достаточной калорийности для нормальной работы, подчёркивает специалист. Постоянное употребление одних и тех же продуктов, пусть даже полезных, например, куриная грудка и огурец, может привести к дефициту питательных веществ и ощущению голода. Организм требует разнообразия вкусов и текстур, а также достаточного количества калорий для нормального функционирования.

3. Стресс и гормон кортизол

Стресс — мощный фактор риска срывов. Под его воздействием организм вырабатывает гормон кортизол, который повышает аппетит и тягу к сладкому и жирному. Важно научиться управлять стрессом: практиковать техники релаксации, медитации, заниматься спортом, проводить время на природе.

4. Исключение любимых продуктов

Строгое ограничение в любимых продуктах может привести к психологическому дискомфорту и срыву. Необходимо искать альтернативы, которые будут удовлетворять ваши вкусовые предпочтения и при этом соответствовать вашим целям.

5. Лишнее количество разгрузочных дней

Постоянные разгрузочные дни создают стресс для организма, который начинает запасаться энергией в виде жира. Эксперт рекомендует придерживаться сбалансированного питания каждый день.

6. Переразмещение желудка

Чрезмерное употребление пищи в праздничные дни или во время «разрешённых» дней может привести к растяжению желудка. Впоследствии, даже обычная порция еды может казаться недостаточной, что провоцирует чувство голода и срыв.

7. Побочные эффекты лекарственных препаратов

Некоторые препараты, например, «подавители сладкого», могут иметь побочные эффекты в виде усиления аппетита. Следует всегда помнить, что «волшебных пилюль» для похудения не бывает.

Как договариваться с собой: — Слушайте свой организм, обращайте внимание на сигналы голода и сытости. — Не лишайте себя любимых продуктов, находите более здоровые альтернативы. — Разнообразьте рацион, включайте в свой рацион разнообразные продукты, богатые питательными веществами. — Научитесь управлять стрессом, практикуйте техники релаксации, такие как йога, медитация или прогулки на свежем воздухе. — Будьте добры к себе, помните, что срывы — это часть процесса. Важно не сдаваться и продолжать двигаться к своей цели. Юлия Кашапова Диетолог, нутрициолог, автор проекта «Код стройности»

Ранее фитнес-тренер и диетолог Артём Никульшин заявил, что голодание и жёсткие диеты ради похудения не помогут похудеть. По его словам, резкое ограничение калорий даёт лишь краткосрочный эффект за счёт воды, а затем ведёт к срыву и набору веса. Для похудения нужно есть на 1 кг веса — 1,5–2 г белка, 0,7–1 г жиров, 1,5–2 г углеводов. Лучше всего дефицит калорий в 10–20%, достаточное количество белка, силовые тренировки 2–3 раза в неделю и ежедневная активность, например, восемь тысяч шагов и здоровый сон.