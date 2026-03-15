Диетолог раскрыл работающие способы похудеть, и это не голодание

Голодание и жёсткие диеты ради похудения не работают, уверен фитнес-тренер и диетолог Артём Никульшин. По его словам, резкое ограничение калорий даёт лишь краткосрочный эффект за счёт воды, а затем ведёт к срыву и набору веса. Для похудения нужно есть на 1 кг веса — 1,5–2 г белка, 0,7–1 г жиров, 1,5–2 г углеводов.

Лучше всего дефицит калорий в 10–20%, достаточное количество белка, силовые тренировки 2–3 раза в неделю и ежедневная активность, например, восемь тысяч шагов и здоровый сон. А вот советы по типу не есть после шести, питаться часто и мало, исключить углеводы или фрукты, отказываться от сладкого или завтрака не помогут похудеть.

«Изречения древних философов показывают, что люди всегда думали о еде и здоровье как о двух неразрывных компонентах жизни, и сейчас эта тенденция только усиливается в связи с легким доступом к информации. Однако люди все чаще ищут «чудо-таблетку» — диету, которая обещает быстрый и легкий результат. А такой, конечно, не существует», — отметил собеседник «Вечерней Москвы».

К слову, существует пять высококалорийных продуктов, которые могут быть полезны для организма. К ним относятся орехи, авокадо, жирная рыба, финики и тёмный шоколад. Они богаты витаминами, минералами и другими полезными веществами, однако их следует употреблять в умеренных количествах, чтобы избежать набора лишнего веса и связанных с этим проблем.