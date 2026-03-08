Докусывание за компанию: Life.ru узнал о главной ошибке застолья и способах её избежать

Любое застолье с обильным угощением становится настоящим испытанием для пищевого поведения. Изобилие блюд, сладостей и спиртного нередко оборачивается не просто тяжестью в животе, а серьёзным ухудшением самочувствия. Во время общения с Life.ru врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова раскрыла, как грамотно подготовиться к праздничному столу и избежать неприятных последствий для здоровья.

По словам эксперта, ключевая проблема кроется не в самом праздничном ужине, а в постоянном бесконтрольном «докусывании» и отсутствии пауз, необходимых для восстановления желудочно-кишечного тракта. Начинать стоит ещё до застолья: лёгкий перекус с белком и клетчаткой (например, творог с ягодами или овощной салат с яйцом) снижает выраженность голода и уменьшает вероятность импульсивного переедания. За столом лучше отдавать предпочтение овощным блюдам, рыбе и нежирным сортам мяса — они быстрее насыщают и меньше перегружают поджелудочную железу.

Не менее важен темп еды. Паузы между блюдами в 10–15 минут позволяют организму «понять», что он уже сыт. Алкоголь требует особого контроля: он снижает самоконтроль, стимулирует аппетит и усиливает нагрузку на печень. Оптимально употреблять его только во время еды, не смешивать напитки и обязательно чередовать с водой. Марьяна Джутова, врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)

Если после застолья всё же возникло чувство тяжести, специалист рекомендует не ложиться отдыхать и не продолжать есть за компанию. Лёгкая прогулка, тёплый травяной чай и перерыв в приёмах пищи на несколько часов помогут восстановить комфорт. Осознанность и умеренность — ключ к тому, чтобы праздники остались приятным воспоминанием, а не поводом для визита к врачу.

