Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

5 марта, 09:45

Лишний вес снижает шансы на зачатие, предупредила врач

Избыточная масса тела негативно влияет на репродуктивное здоровье как женщин, так и мужчин. Об этом рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

У женщин ожирение нарушает гормональный баланс — повышается уровень андрогенов и инсулина. Это приводит к сбоям менструального цикла, проблемам с овуляцией и снижению шансов забеременеть. Лишний вес также увеличивает риск поликистоза яичников, выкидышей и осложнений во время беременности, сказала врач в интервью РИАМО.

У мужчин избыток жира снижает уровень тестостерона. Это ухудшает качество спермы — уменьшает количество и подвижность сперматозоидов. По словам врача, массовое распространение ожирения может влиять на демографическую ситуацию и снижать общий уровень рождаемости.

Ранее врач-диетолог рассказала о популярных методах снижения веса среди знаменитостей и их потенциальной опасности для здоровья. Отдельно диетолог прокомментировала радикальное интервальное голодание.

Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

