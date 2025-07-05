Тренер рассказал, почему «волшебная таблетка» в виде виброплатформы не поможет похудеть

Вибрационные платформы, рекламируемые как средство для быстрого похудения и снятия отёков, на самом деле обладают крайне незначительным эффектом в борьбе с лишним весом. Об этом заявил фитнес-тренер Никита Скрипник в комментарии для газеты «Вечерняя Москва».

«Многие постоянно ищут волшебную таблетку, которая поможет избавиться от отёков и лишнего веса, желательно ещё и в определённой части тела. В данном случае виброплатформа — это не магическое средство, она не имеет прямого отношения к процессу жиросжигания», — сказал он.

Эксперт подтвердил, что у устройства есть определённые преимущества, такие как помощь в борьбе с отёками, расслабление мышц после тренировки и небольшой метаболический эффект за счёт смены анатомических фаз мышц во время использования. Однако он подчеркнул, что этот эффект настолько мал, что его можно не заметить, и он несопоставим даже с результатом обычной пешей прогулки.

По словам Скрипника, виброплатформу можно с осторожностью пробовать людям, склонным к отёкам. При этом он предупредил, что категорически запрещено её использование людям с заболеваниями почек или нервной системы, а также беременным. Эксперт отметил, что устройство может быть эффективно для реабилитации, так как способствует восстановлению нервно-мышечных связей и кровообращения, особенно с дополнительными насадками.

Скрипник подчеркнул, что прямого доказанного воздействия виброплатформы на расщепление жировой ткани нет, и такого эффекта быть не может. Для похудения он рекомендовал придерживаться известных правил: увеличивать общую физическую активность, заниматься спортом, больше ходить пешком, наладить режим питания с ограничением сахара и мучного, улучшить сон и снизить уровень стресса.