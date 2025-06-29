Сплошные углеводы: Врач развенчала мифы о похудении на чайном грибе

Интернет пестрит историями об успешном похудении благодаря чайному грибу, но диетолог Ольга Перевалова развеяла этот популярный миф. В интервью «Вечерней Москве» эксперт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов РФ с 30-летним стажем работы объяснила, почему этот напиток не является чудо-средством для избавления от лишнего веса.

Чайный гриб, или комбуча, – это симбиоз дрожжей и бактерий, который ферментируется в подслащённом чайном настое, образуя напиток, на вкус напоминающий квас или лимонад. Перевалова признала, что чайный гриб может быть полезен для здоровья, особенно в жару, благодаря своему освежающему и богатому витаминами составу. Однако, по словам диетолога, похудеть, употребляя только чайный гриб, невозможно.

«Чайный гриб – углеводный напиток. Калорий в нём мало, но они есть. Два-три дня можно продержаться только на нём, гриб даст мочегонный эффект, что поспособствует потере веса. Но это сильная нагрузка на организм. Мало кто захочет продолжать такую диету», – подчеркнула Перевалова.

Вместо экстремальных диет врач посоветовала сосредоточиться на сбалансированном питании с правильным соотношением белков, жиров и углеводов, а также на создании дефицита калорий. Она объяснила, что это не быстрый процесс, а при неправильном подходе к похудению будут уходить мышцы, а не жир. Его можно убрать только с помощью долгосрочного соблюдения правильного баланса потребляемых веществ и дефицита калорий. Особенно сложно, по словам Переваловой, избавиться от висцерального жира, скапливающегося вокруг внутренних органов.

«С живота тяжелее всего убрать жир. Для этого нужно находиться на сбалансированном низкокалорийном питании. А чайный гриб – это углеводный напиток. Он не содержит ни жиров, ни белков, необходимых для здорового питания. Словом, худеть на каком-то одном продукте нельзя», – заключила диетолог.