Врач призвала наказать блогеров за тренды похудения на скумбрии
Врач Мухина: Скумбрия и маринованные овощи никак не помогают похудеть
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Сомнительные диетические рекомендации, активно тиражируемые интернет-блогерами без медицинского образования, серьезно дезориентируют аудиторию. В частности, утверждения будто скумбрия, картофель или маринованные овощи – идеальные продукты для снижения веса – не только вводят в заблуждение, но и могут нанести вред здоровью. Об этом сообщила «Вечерней Москве» врач-дерматолог, невролог, косметолог Марият Мухина.
По её мнению, такие советы от лиц без профильного образования несут прямую угрозу здоровью, поэтому этих самозваных «экспертов» следует привлечь к ответственности.
Как пояснила врач, утверждение о диетических свойствах скумбрии совершенно не соответствует действительности. Чрезмерное потребление этой жирной рыбы, наоборот, способствует набору лишних килограммов и нарушает метаболизм. Что касается маринованных овощей, то они, по сути, лишены витаминов, но щедро сдобрены солью и сахаром.
«А маринованные овощи уже не содержат никаких витаминов, практически пустышка, плюс соли, сахар и так далее. Просто бред. И вот такой бред нужно заканчивать: запретить заниматься медицинским блогингом лицам без образования», — заключила Мухина.
Правильное питание вещь довольно многогранная, поэтому специалисты редко сходятся во мнениях на этот счёт. Ранее диетолог заявила, что ограничивать себя ни в чём не стоит, поскольку рацион прежде всего должен быть разнообразным. Туда можно включить даже сэндвичи с бургерами, по её словам.