Можно бургеры и сладкое: Диетолог развеяла популярные заблуждения о правильном питании

Мифы о правильном питании, ограничивающие наслаждение едой, развеяла врач-диетолог Татьяна Мещерякова. Эксперт рассказала «Газете.ru» о распространённых заблуждениях, мешающих сбалансированному рациону.

Эксперт подчеркнула, что правильное питание — это не жёсткие ограничения, а грамотно выстроенный рацион, учитывающий индивидуальные особенности человека. Важно есть разнообразную и вкусную еду. Один из главных мифов — нельзя есть после 18:00. Диетолог объяснила, что последний приём пищи должен быть за 2-3 часа до сна.

Другой миф — сладкое можно есть только утром. Эксперт советует употреблять сладкое через пару часов после сбалансированного завтрака.

«Ещё один миф, который переворачивает настоящие рекомендации с ног на голову. Существует мнение — если с утра съесть что-то вредное и калорийное, то в течение дня можно подстроить свой рацион и уровень активности, чтобы минимизировать последствия. Но настоящее правильное питание наоборот гласит о том, что утром лучше отдать предпочтение сбалансированному завтраку, а не сахарно-углеводной бомбе», — заявила Мещерякова.

Кроме того, по её словам, перекусывать полезно, если выбирать чистые продукты, такие как фрукты, овощи и орехи. Бургеры и сэндвичи тоже можно есть, но в умеренных количествах. Важно минимизировать калорийность блюд, попросив, например, добавить меньше соуса или отказаться от обжарки во фритюре.