«Микробиом будет прыгать»: Россиян предупредили об опасности переедания черешни
Диетолог Королёва: Сахар в черешне может перевозбудить нервную систему
Черешня. Обложка © Life.ru
Черешня помогает бороться с бессоницей, однако стоит употреблять ягоду умеренно, так как она способна возбуждать нервную систему. Об этом рассказала диетолог Маргарита Королёва.
«Микробиом в радости будет прыгать, плясать, что тоже скажется на состоянии нервной системы и сна в том числе. Поэтому здесь нужно очень аккуратно. Черешня — это очень сладкий продукт, поэтому после четырёх часов дня её лучше не употреблять», — подчеркнула диетолог в беседе с «Радио 1».
Королёва уточнила, что сезон черешни начнётся в Москве и Подмосковье только во второй половине июля, а сейчас лучше относиться к привозным продуктам аккуратно. По её словам, ягоды могут быть смачно сдобрены разными компонентами с целью быстрого созревания.
А ранее диетолог раскрыла неожиданный плюс вишни. По словам специалиста, эта ягода — достаточно хороший источник мелатонина. Вишнёвый сок поможет подготовить организм ко сну и легче заснуть.