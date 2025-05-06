«Микробиом будет прыгать»: Россиян предупредили об опасности переедания черешни

Черешня помогает бороться с бессоницей, однако стоит употреблять ягоду умеренно, так как она способна возбуждать нервную систему. Об этом рассказала диетолог Маргарита Королёва.

Королёва уточнила, что сезон черешни начнётся в Москве и Подмосковье только во второй половине июля, а сейчас лучше относиться к привозным продуктам аккуратно. По её словам, ягоды могут быть смачно сдобрены разными компонентами с целью быстрого созревания.