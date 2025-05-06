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6 мая, 14:38

«Микробиом будет прыгать»: Россиян предупредили об опасности переедания черешни

Диетолог Королёва: Сахар в черешне может перевозбудить нервную систему

Черешня. Обложка © Life.ru

Черешня. Обложка © Life.ru

Черешня помогает бороться с бессоницей, однако стоит употреблять ягоду умеренно, так как она способна возбуждать нервную систему. Об этом рассказала диетолог Маргарита Королёва.

«Микробиом в радости будет прыгать, плясать, что тоже скажется на состоянии нервной системы и сна в том числе. Поэтому здесь нужно очень аккуратно. Черешня — это очень сладкий продукт, поэтому после четырёх часов дня её лучше не употреблять», — подчеркнула диетолог в беседе с «Радио 1».

Королёва уточнила, что сезон черешни начнётся в Москве и Подмосковье только во второй половине июля, а сейчас лучше относиться к привозным продуктам аккуратно. По её словам, ягоды могут быть смачно сдобрены разными компонентами с целью быстрого созревания.

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А ранее диетолог раскрыла неожиданный плюс вишни. По словам специалиста, эта ягода — достаточно хороший источник мелатонина. Вишнёвый сок поможет подготовить организм ко сну и легче заснуть.

Дарья Нарыкова
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