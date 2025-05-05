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5 мая, 08:36

Бессонница – всё: Диетолог раскрыла неожиданный плюс вишни и черешни

Диетолог Соломатина: Вишня — хороший источник мелатонина

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Приближается сезон всеми любимой черешни. Оказывается, помимо вкуса у неё есть один очень приятный бонус для здоровья — она может помочь от бессонницы. Об этом Life.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Продукты, которые способствуют лучшему засыпанию, содержат либо мелатонин, либо триптофан, который помогает мелатонину вырабатываться. В частности, гормон сна есть в вишне. По словам Соломатиной, и черешня, и вишня, и даже вишнёвый сок или пюре помогут заснуть.

Вишня — достаточно хороший источник мелатонина. Конечно, это не снотворное и даже не добавка, которая содержит мелатонин. Концентрация там не так высока, но сам мелатонин вырабатывается в нашем организме, когда наступает темнота, и уменьшается утром. Но просто как дополнение — заснуть поможет в любом случае.

Елена Соломатина

Врач-диетолог

Поэтому, если у вас нет каких-то серьёзных нарушений засыпания, можно включать вишнёвый сок на ужин. Это поможет подготовить организм ко сну и легче заснуть.

Черешня: как посадить и вырастить богатый урожай
Черешня: как посадить и вырастить богатый урожай

А вот сидеть на популярной в Интернете «черешневой» диете не стоит. Голодание с использованием любого одного продукта только усиливает аппетит и способствует перееданию в последующие дни.

Андрей Горяничев
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