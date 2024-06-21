Черешня: как посадить и вырастить богатый урожай В России черешню можно сажать весной, летом и осенью, как это лучше сделать, какие сорта наиболее популярны, на какой год посадки плодоносит черешня и что в итоге вырастет у вас на участке — в материале Life.ru. 20 июня, 21:35 Как посадить и вырастить богатый урожай черешни. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Когда лучше всего сажать черешню

Ранее считалось, что черешня — это исключительно южное растение, неспособное выдерживать холодный климат средней полосы страны. Однако результаты селекционной работы позволили создать сорта, которые пригодны для выращивания в разных регионах России.

В областях с переменчивым климатом черешню желательно высаживать ранней весной, до пробуждения почек (как правило, в апреле). В южных же районах допускается осуществление посадки и осенью. При этом, независимо от времени года, подготовку посадочной ямы для молодого деревца следует проводить заблаговременно — ещё с наступлением осени.

Особенности посадки черешни весной

Наиболее благоприятным периодом для посадки плодовых деревьев, включая черешню, является время, непосредственно предшествующее пробуждению растений и активизации процессов сокодвижения. При этом крайне важно, чтобы почва успела прогреться до нескольких градусов, подсохнуть и приобрести рыхлую структуру. Кроме того, необходимо полное отсутствие снежного покрова в зоне высадки. Выбор точного момента для посадки производится так, чтобы высаженные саженцы смогли незамедлительно включиться в активный рост. Это позволяет достичь максимальных показателей приживаемости плодовых культур.

При летней посадке предпочтительнее использовать экземпляры с закрытой корневой системой. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Особенности посадки черешни летом

При летней посадке предпочтительнее использовать экземпляры с закрытой корневой системой. Молодые деревца активно растут, и обнажение корней негативно отразится на их дальнейшем росте и развитии.

Особенности посадки черешни осенью

Посадка черешни в поздний осенний период нежелательна, так как у растения может не хватить оставшегося до наступления холодов времени для полноценного приживания, что повышает вероятность его гибели. Поэтому все посадочные работы с этой культурой следует успеть завершить до наступления сильных морозов.

Технологический процесс осенней посадки черешни ничем не отличается от весенней, за исключением необходимости формирования более солидного, не менее 15 см, слоя мульчирующего материала для защиты растения от вымерзания. Если по каким-либо причинам высадить черешню до прихода серьёзных холодов не удаётся, оптимальным решением будет временно прикопать саженцы до наступления весны. При этом растения с закрытой корневой системой можно оставлять в горшке.

Какие сорта выбрать

Садоводы давно питают особую слабость к черешне, ценя её за раннее созревание плодов, исключительные вкусовые качества и широкий спектр применения в кулинарии. Однако для получения желаемого результата необходим тщательный подбор сорта, максимально соответствующего вашим климатическим условиям. Ранее данную культуру прочно ассоциировали лишь с южными регионами, но теперь благодаря стараниям селекционеров черешню с успехом возделывают и в центральных областях. Возможно, вы неоднократно задумывались о её посадке. Мы готовы помочь в выборе оптимального сорта из многообразия представленных на рынке вариантов этой косточковой культуры.

Садоводу необходимо тщательно подбирать сорта, максимально соответствующие климатическим условиям. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Adil Celebiyev StokPhoto

Сорт "Барыня"

Данный среднеспелый сорт, вступающий в активное плодоношение в начале июля, отличается повышенной устойчивостью к ряду грибковых инфекций. Деревья данного сорта характеризуются средней высотой и прямостоячей формой кроны. Особого внимания заслуживают крупные плоды, масса которых может достигать 8,4 г, изначально окрашенные в жёлтый цвет, но постепенно приобретающие привлекательный красно-розовый румянец по мере созревания. Мякоть таких плодов отличается сочностью, хрустящей текстурой, средней плотностью и насыщенной влажностью. Ярко выраженный сладкий вкус является ещё одним неоспоримым достоинством. Первый урожай можно рассчитывать получить уже на четвёртый-пятый год после посадки деревьев.

Сорт "Лика"

Среднеранний урожайный сорт характеризуется средним размером плодов — в среднем 5,1 г, но с возможностью достижения массы до 7,6 г. Дерево имеет среднерослый габитус с раскидистой округло-овальной и густолиственной кроной. Плоды отличаются насыщенно-красной окраской, розовой мякотью средней плотности и сочностью. Вкус сбалансирован кисло-сладкими тонами. Начало плодоношения приходится на третий-четвёртый год.

Сорт "Ревна"

Поздний срок созревания, при этом универсальное применение и высокая устойчивость к грибковым болезням — отличительные черты данного сорта. Масса плодов достигает 7,7 г, в среднем составляя около 4,7 г. Окраска кожицы и мякоти насыщенно-красная, консистенция мякоти плотная, вкусовая гамма представлена сладостью с лёгким кислым оттенком. Первый урожай можно снимать с пятого года. Для обеспечения полноценного опыления рекомендуется высаживать рядом другие сорта: "Овстуженка", "Ипуть", "Тютчевка", "Радица", "Компактная", "Веньяминова".

Морозостойкие сорта черешни

Многие современные сорта черешни демонстрируют впечатляющую устойчивость к морозам, однако во время цветения они могут быть уязвимы к неожиданным заморозкам, что приводит к значительным потерям урожая. Тем не менее существуют и другие разновидности, которые способны легко переносить снижение температур на этой стадии развития. Как первые, так и вторые типы данной культуры можно успешно выращивать в регионах с различными климатическими условиями.

К морозостойким или, как их ещё называют, зимостойким сортам черешни относятся, например: "Речица" — среднеспелый самоопыляемый сорт черешни с высокой морозоустойчивостью. Это быстрорастущее дерево, до 3 м, с пирамидальной кроной невысокой густоты. Устойчив к грибным болезням, плодоносит с пятого года. Ягоды бордовые, сладкие, плотные, 5–6 г, легко отделяются, не растрескиваются. Способна выдерживать морозы до -30 °C. Урожайность до 30 кг, транспортабельные.

"Итальянка" — раннеспелый, самоопыляемый, высокоурожайный сорт: дерево до 4 м, с пышной пирамидальной кроной. Среднерослое, устойчивое к коккомикозу. Ягоды крупные, бордовые, 8 г, упругие, сладкие, плодоношение начинается на четвёртый год. Урожайность до 80 кг, отличная транспортабельность. Способна выдерживать морозы до -28 °C.

"Фатеж" — раннеспелый, самоопыляемый, морозостойкий сорт: дерево до 5 м, с шаровидной поникшей средней густоты кроной. Устойчив к грибным болезням, плодоносит с четвёртого года. Ягоды ярко-оранжевые с жёлтыми боками, 4–6 г, сладко-кислые, с хрящеватой мякотью. Урожай 30–50 кг, транспортабельные. Способна выдерживать морозы от -27°C до -35°C.

Существуют морозостойкие сорта черешни. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Посадка черешни

Как нужно производить посадку саженцев черешни.

Подготовка почвы

Идеальная почва для черешни не должна быть слишком тяжёлой, глинистой или, напротив, чрезмерно песчаной. Эта культура лучше всего развивается на лёгкой, плодородной и воздухопроницаемой земле со слабокислой реакцией. При выборе места для посадки важно, чтобы размер посадочных ям был не менее одного метра в ширину и 80 сантиметров в глубину. На дно ямы необходимо заложить дренажный слой, а верхнюю треть заполнить плодородным грунтом.

Лучше всего черешня растёт на лёгкой, плодородной и воздухопроницаемой земле. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Подготовка саженца перед посадкой

Саженец черешни должен быть прочным, без раздвоенного ствола, видимых повреждений или дефектов. За сутки до высадки его следует поместить в сосуд, наполненный водой.

Последовательность действий при посадке

При пасмурной погоде и стабильной температуре в +5 градусов можно приступать к высадке подготовленных саженцев. Для этого в центре каждой посадочной ямы формируется возвышение из заранее подготовленной почвенной смеси, на котором размещается саженец. Корни растения аккуратно расправляются, а рядом устанавливается опорный столбик. Осторожно, стараясь не повредить корешки, засыпается грунт, при этом обязательно оставляем корневую шейку на поверхности. Поверхность вокруг саженца слегка утрамбовывается, создаётся поливочная канавка, и производится мульчирование опавшей листвой, торфом или перегноем. Для полноценного полива каждого экземпляра требуется не менее 10–15 литров воды. Завершающим элементом становится свободное крепление саженца черешни к опорному столбику.

Перед посадкой нужно провести подготовку саженца черешни. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Советы по посадке черешни

Чтобы вырастить здоровое и урожайное дерево черешни, необходимо соблюдать ряд важных правил при посадке. В этом блоке мы дадим подробные советы и рекомендации, которые помогут вам правильно высадить саженцы черешни и обеспечить хороший старт для их развития. Следуйте нашим рекомендациям и сможете наслаждаться вкусными плодами черешни уже через несколько лет!

Что положить в лунку при посадке черешни?

Черешня требует умеренного увлажнения, поэтому на дно ямы помещают дренажный слой из гравия и песка. Затем вносится перегной и перепревшая трава — примерно 30–35 см в высоту (около 10 кг или одно ведро). Сверху добавляется плодородная почва. Подготовленная таким образом лунка остаётся до весны.

Почему нужно сажать две черешни?

Даже в случае, если сорт обладает частичной самоплодностью, для получения урожая на участке следует высадить не менее двух саженцев. Возможно размещение единственного саженца, но лишь при условии наличия рядом вишнёвых или черешневых деревьев с аналогичными периодами цветения. Наиболее предпочтительным вариантом является использование трёх черешневых саженцев различных сортов.

Для получения урожая на участке следует высадить не менее двух саженцев. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Удобрения

Для получения хорошего урожая черешни необходимо своевременно и правильно вносить удобрения. Ранней весной, после таяния снега, подкормите деревья азотными удобрениями (раствор мочевины — 2 ст. л. на 10 л воды на 2 кв. м приствольного круга). Молодым деревьям достаточно ведра такого раствора.

В период цветения применяйте раствор навозной жижи (1:10 с водой). После начала плодообразования вносите комплексные минеральные удобрения для плодовых культур, особенно богатые фосфором и калием. Осенью (в начале октября) вносите минеральные комплексы для осенней подкормки плодовых. Дважды за сезон (в мае и августе) обязательно вносите раствор хлористого кальция (5 ст. л. на 10 л воды на 1 кв. м) — это необходимо для формирования полноценных косточек в плодах. Можно также вносить перемолотую яичную скорлупу (литровая банка под дерево) или толчёный мел.

Подготовка к зиме

Для защиты корневой системы деревьев на зиму необходимо утеплять приствольные круги. Предварительно для профилактики грибковых заболеваний обработайте все деревья 3%-ным раствором медного купороса или 1%-ной бордоской смесью.

В конце октября рекомендуется побелить стволы и развилки нижних ветвей деревьев черешни. Для этого используйте готовую побелку, содержащую фунгицидные и инсектицидные препараты, защищающие деревья от грибных болезней и зимующих вредителей.

Также в конце октября следует укрыть приствольные круги черешни. Для этого сначала засыпьте их слоем сухих листьев толщиной 50 см, а затем сверху уложите еловый лапник "иголками вверх", чтобы предотвратить повреждение деревьев мышами, полёвками и зайцами.

Ошибки при выращивании черешни

Отметим, что начинающие садоводы зачастую допускают ряд досадных ошибок при уходе за растениями. Один из распространённых промахов — это чрезмерное усердие в подкормке только что высаженных растений. Увлекаясь, садоводы вносят в лунку азотные, фосфорные и органические удобрения, стремясь как можно быстрее обеспечить питание. Однако такой подход совершенно неприемлем для растений, которые, например, находятся в состоянии подготовки к зимнему покою. В этот период им крайне вредны любые удобрения, стимулирующие активный рост.

Не менее распространена проблема недостаточного и нерегулярного полива. Также нередко допускаются ошибки в обрезке растений и в глубине их высадки — корневая шейка должна располагаться строго на уровне почвы.

Начинающие садоводы зачастую допускают ряд досадных ошибок при уходе за растениями. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Как ухаживать за черешней после посадки

Сразу после посадки саженец черешни необходимо обрезать на высоте одного метра от земли. В следующий вегетационный сезон пробудятся спящие почки, из которых начнут развиваться боковые побеги, которые в будущем могут дать урожай. Осенью второго года от посадки на дереве следует оставить лишь три-четыре хорошо сформированные и удачно расположенные скелетные ветви, укоротив их на треть. При этом центральный самый длинный побег подрезают до высоты 80–100 см от нижнего яруса веток, закладывая тем самым второй ярус ветвления. В дальнейшем на этом втором ярусе сохраняют две-три наилучшие по развитию и положению ветви, остальные же удаляют, а центральный проводник вновь укорачивают до 80–100 см от ветвей второго яруса. На следующий год сформируют третий, заключительный, ярус ветвления, состоящий из одной-двух скелетных веток.

Черешня плохо переносит конкуренцию с сорняками. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Черешня плохо переносит конкуренцию с сорняками, поэтому приствольные круги необходимо регулярно пропалывать до поздней осени. Также важно своевременно, но умеренно поливать растение, т.к. даже кратковременное переувлажнение может погубить неокрепший саженец. Для успешной перезимовки молодой черешни в сентябре её следует подкормить фосфорным удобрением (40–60 г гранулированного суперфосфата на 1 кв. м).

Когда начинает плодоносить черешня после посадки?

Тут стоит запастись терпением, ведь первый урожай со своих деревцов вы сможете собрать спустя три-пять лет после высадки. Более того, гарантированно стабильное плодоношение возможно лишь в случае использования привитых саженцев. Поэтому специалисты советуют отдавать предпочтение черешневым деревцам, приобретаемым в специализированных торговых точках. Такой подход позволит быть уверенным в том, что саженец черешни привит, здоров и соответствует заявленному сорту.

Сбор урожая

Сезон созревания спелых черешен приходится на летние месяцы, при этом ранние сорта достигают зрелости в июне, а поздние — ближе к июлю. Первыми поспевают плоды, расположенные на солнечной стороне и в верхней внешней части крон деревьев, тогда как ягоды, находящиеся в затемнённых участках, созревают немного позже.

Рекомендуется выждать момент полной зрелости ягод, когда они приобретают характерную для своего сорта окраску и легко отделяются от веточек. Крайне важно собирать вишню вместе с плодоножками, поскольку в противном случае плоды очень быстро начинают гнить у основания черешка и становятся практически непригодными для длительного хранения.

Важно собирать вишню вместе с плодоножками, поскольку в противном случае плоды очень быстро начинают гнить у основания черешка. Фото © ТАСС / Александр Полегенько

Хранение урожая

Для хранения черешни, чтобы она не потеряла своей свежести, рекомендуется выбирать сухое и прохладное место. Это может быть холодильник, подвал частного дома или в случае северных широт балкон. При хранении при комнатной температуре или на улице в жаркую погоду в ягодах могут начаться процессы брожения.

Чтобы продлить срок годности черешни, её следует складывать в пластиковые или бумажные пакеты и помещать в холодильник. Ещё лучшим вариантом является пересыпание ягод в плоские ящики, поскольку так они останутся сухими, не выделят сок и их будет удобнее перебирать. Такое хранение продлевает срок годности, но всё же в течение двух-трёх дней стоит переработать урожай.

Для наилучшего долгосрочного хранения можно использовать листья черешни. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Для наилучшего долгосрочного хранения можно использовать листья черешни, укладывая их между слоями ягод в ящики. Кроме того, важно регулярно удалять испорченные ягоды, так как одна гнилая черешня может испортить все остальные.

Альтернативным методом хранения является заморозка черешни. Замороженные ягоды сохраняют свои вкусовые качества после размораживания, так что их можно будет использовать для добавления в йогурты, каши и компоты в зимний период.

Авторы Андрей Боярко