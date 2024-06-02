Черешня по цене золота: 4 причины подорожания ягод в России В России наступил ягодный сезон, но не все ещё распробовали клубнику и черешню, так как цены взлетели на отечественный продукт. Почему повысились цены на ягоду — в материале Life.ru. 2 июня, 05:31 В России подорожали ягоды, эксперты называют несколько причин. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

В конце мая буквально за три дня одна из самых любимых майских ягод, черешня, подорожала в России практически в три раза по сравнению с прошлым годом. Как утверждают отечественные производители, это произошло из-за заморозков и засухи на юге страны.

Цена на ягоду за килограмм взмыла до 800 рублей. Черешня в 2023 году стоила в диапазоне 150–500 рублей. Импортная среднеазиатская ягода выросла до 1500 рублей за килограмм. Поразительно, но в магазинах выставили ценник за отечественную черешню от 800 до 1,5 тыс. рублей за килограмм, а за иностранную — доходит до 3,5 тыс. рублей. Это почти в пять раз выше, чем годом ранее.

Следом вдвое подорожает земляника: в центральных регионах, где налажено промышленное производство ягод, погибло 90% урожая. Это, в частности, Курская, Липецкая, Брянская и Ростовская области. Цены могут вырасти до шести тысяч рублей за килограмм, предупреждают поставщики.

Из-за чего подорожала черешня

Первая причина. Заморозки в южных регионах. Неблагоприятные погодные условия стали основной причиной, по которой производители российской черешни в этом году собрали крайне скудный урожай. Например, в одной из компаний, занимающихся производством ягод, сообщили, что в этом году с одного дерева удавалось собрать около семи килограммов черешни. Для сравнения: годом ранее с одного дерева удавалось собрать до 50 килограммов ягод! Это стало триггером для подъёма цен.

Из-за недостатка ягод взлетели цены на отечественный продукт. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Вторая причина. Высокий спрос. Ограничение предложения со стороны российских производителей создало дефицит товара в магазинах, в результате чего в дело вступил классический рыночный механизм регулирования спроса и предложения через цену. Ограничение предложения компенсируется поднятием цены на товар, в нашем случае на черешню и другие ягоды.

Третья причина. Подорожание импорта. В ситуации, когда российские производители не смогли занять свою нишу на рынке в силу природных факторов, импорт стремится выровнять спрос за счёт увеличения поставок. Но только не в этот раз! По данным Россельхознадзора, в 2024 году отмечается снижение импорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате цена на импортную ягоду также выросла.

Четвёртая причина. Эффект дефицита. Все вышеуказанные объективные факторы роста цен на ягоды могут привести к психологическому "эффекту дефицита", когда люди готовы покупать товар практически за любые деньги, на чём играют продавцы. Примерно то же самое наблюдалось во время пандемии, когда в отдельных регионах цена на имбирный корень достигала фантастических значений. Долго это продолжаться не может, так как в ситуации с черешней и другими ягодами продавцы могут столкнуться с отказом покупателей приобретать товар, что грозит порчей ягоды.

Правда ли, что вся черешня замёрзла

Согласно данных РБК, в России выделяются следующие регионы – производители черешни: Южный федеральный округ (34,6%); Приволжский федеральный округ (22,3%); Северо-Кавказский федеральный округ (17,8%); Центральный федеральный округ (13,3%).

В производстве черешни лидируют Краснодарский край; Республика Дагестан; Ростовская область; Волгоградская область; Республика Крым. Фото © ТАСС / Алексей Белкин

В производстве черешни лидируют следующие субъекты РФ: Краснодарский край; Республика Дагестан; Ростовская область; Волгоградская область; Республика Крым; Республика Татарстан. Плохая погода, к сожалению, больше всего отразилась на урожае черешни в Краснодарском крае, Ростовской области.

В Дагестане тоже были заморозки, даже снег выпал, но очень локально, в предгорьях. На равнине тепло, урожай практически не вымерз. Проблема в другом: весь май Дагестан заливало дождями, черешня получилась не такая сладкая, как обычно.

В Крыму в этом году также были заморозки, они повлияли на период созревания черешни. Сезон плодоношения хоть и раньше начался, закончится тоже раньше. В других регионах наблюдается падение урожайности — от полного отсутствия завязи и плодов до небольших объёмов ягод (5–7 кг с дерева).

Ситуация с импортными ягодами

Неблагоприятные погодные условия сказались на урожае черешни в странах, откуда черешня и другие ягоды поставляются в Россию. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Adil Celebiyev StokPhoto

В Узбекистане и в Таджикистане, когда черешня начала цвести, поднялись сильные ветра и дождь. Весь цвет "обрубило". По данным Россельхознадзора, поставки черешни с начала 2024 года по 26 мая снизились в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 4,7 тысячи тонн, земляники — в 3,9 раза, до 1,4 тысячи тонн, клубники — на 8,47%, до 33,5 тысячи тонн.

"С начала 2024 года по состоянию на 26 мая в Россию было поставлено 33,5 тысячи тонн клубники. За аналогичный период прошлого года — 36,6 тысячи тонн. Земляники: 1,4 тысячи тонн с начала 2024 года и 5,4 тысячи тонн за аналогичный период прошлого года. Черешни: 4,7 тысячи тонн с начала 2024 года и 12,3 тысячи тонн за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

В каких регионах России выросли цены

Цены на черешню выросли везде, но там, где она выращивается, меньше всего. Так, в Ростове настоящий бум черешни. Цены на Центральном рынке варьируются от 200 до 700 рублей за килограмм. Самая дешёвая — из Дагестана, а самая дорогая — импортная, например из Армении. Средняя цена — 600–700 рублей.

В Казани стоимость черешни за килограмм — от 600 до 1200 рублей. В Санкт-Петербурге цена стартует от 900 рублей. В Москве цены начинаются от 800 рублей и стремятся к бесконечности. То есть можно отыскать ягодки и за 5000 за килограмм.

Когда цены на черешню снизятся

По оценке экспертов, из составляющей цены первым исчезнет психологический фактор. Дальнейшее выравнивание цены будет происходить по мере того, как рынок наполнится товаром. Однако некоторые скептики предупреждают, что, скорее всего, дешёвых ягод уже не будет. Ни в этом году, ни в будущем. По аналогии с яйцами — цена поднялась и зафиксировалась на новом уровне.

Резкий подъём цены в этом сезоне, который вызван объективными обстоятельствами — гибелью урожая из-за заморозков, — в следующем году будет, наверное, немного скомпенсирован (если не будет новых погодных аномалий), но ненамного.

Авторы Андрей Боярко