Врач раскрыла, сколько минут нужно мыть клубнику, чтобы на ягодах не осталось ни одного глиста Врач Кашух: Из-за немытой клубники высока вероятность заразиться глистами 30 мая, 11:17 Из-за немытой клубники высока вероятность заразиться глистами. Обложка © Freepik.com/jcomp

Начинается долгожданный сезон клубники, и многие ждут, когда уже можно будет съесть "тазик" любимой ягоды. Однако, кроме переедания, вас может подстерегать ещё одна опасность — очень часто клубнику не моют тщательно, и на поверхности остаются бактерии, вирусы и простейшие. Об этом Life.ru рассказала врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

Клубника — продукт, который нужно мыть особенно тщательно: исследования показали, что на поверхности ягод может находиться большое количество бактерий, вирусов и простейших микроорганизмов. Некоторые из них, например кишечная палочка, кронобактер или листерии, могут вызвать серьёзное расстройство ЖКТ, сопровождающееся тошнотой, рвотой, диареей. Так как клубника растёт близко к земле, высока вероятность заразиться глистами. А также на ягодах могут быть остатки удобрений, которые могут оказывать токсическое воздействие на организм. Екатерина Кашух Врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

Но спасение есть: исследования показывают, что промывание клубники под струёй прохладной воды в течение одной минуты удаляет около 80% болезнетворных микроорганизмов. Чтобы удалить оставшиеся 20%, а также пестициды, которые вода не смывает, нужна более тщательная обработка.

Для этого Кашух рекомендует использовать раствор воды с содой, солью или столовым уксусом. Достаточно поместить в него ягоды на 15–20 минут, а затем промыть их чистой проточной водой. Такой способ поможет избавиться не только от болезнетворных микроорганизмов, но и от небольших, часто незаметных глазу жучков, которые могут ползать по поверхности ягод.

Исследования показывают, что при обработке уксусом ягоды лучше сохраняют упругость, чем при замачивании в соде. Однако клубника имеет нежную структуру, и после мытья она быстро портится. Поэтому обрабатывать ягоды заранее не следует: лучше сделать это непосредственно перед едой, советует врач.

В некоторых источниках описывается способ обработки клубники гипохлоритом натрия (хлоркой), но в быту использовать его не рекомендуется, так как он требует тщательной подготовки: правильного выбора средства (например, нельзя использовать обычные бытовые отбеливатели), разведения строго в определённой пропорции, защиты органов дыхания и рук. Более того, даже при соблюдении всех необходимых мер вещество может оставаться на ягодах после обработки. Это значит, что есть риск отравления, раздражения слизистых оболочек, аллергии.

Кстати, учёные выяснили, что клубника является источником улучшения памяти и здоровья мозга. Включите в ежедневный рацион всего восемь ягод.

Авторы Андрей Горяничев