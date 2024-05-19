Диетолог раскрыла, как вкусно и необычно открыть сезон клубники

В некоторых регионах России скоро откроется сезон клубники, где-то он уже стартовал. Врач-диетолог Елена Мотова рассказала, как правильно к нему подготовиться и что можно приготовить из клубники, если простое употребление натуральных ягод надоело.

"Я обязательно варю густые джемы-пятиминутки с пектином, которые так приятно намазать на горбушку свежего хлеба. В этом году добавила к одной партии клубники замороженной красной смородины, а ко второй — ревеня, чтобы получить более интересный и глубокий вкус. Хорош и соус из клубники и бальзамического уксуса с небольшим количеством коричневого сахара", — написала медик в телеграм-канале.

По словам Мотовой, из клубники можно приготовить панакоту по рецепту автора кулинарных книг Найджела Слейтера. Часть сливок тот заменяет греческим йогуртом — это добавляет блюду лёгкость. Также сливочный вкус удачно сочетается с клубникой в варианте британского десерта Eton mess ("Итонская путаница"), добавила диетолог.

Эксперт указала, что клубнику можно заморозить и затем добавить в гаспачо. Кроме того, ягоды отлично подойдут для освежающих овощных салатов — из огурцов, руколы, авокадо с заправкой в азиатском стиле с маком, подытожила Мотова.