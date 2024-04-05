Россиянам рассказали о золотом правиле при выборе клубники

Самой вкусной всегда будет та клубника, которая выращена максимально близко к месту потребления, поэтому москвичам лучше есть ягоды из Подмосковья. Об этом рассказала генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий.

"Это связано с тем, что чем ближе расстояние от грядки до стола потребителя, тем более спелую ягоду можно собирать. Чем дальше мы её везем, тем чаще ягоду собирают в состоянии так называемой технической спелости. Чтобы она просто выдержала длинную дорогу", — добавил эксперт в разговоре с "Москвой 24".

При покупке первой клубники нужно обратить внимание на отсутствие вмятин или пятен. Хвостик должен быть свежим и зелёным, а не тёмным. После приобретения ягоды необходимо промыть тёплой водой, а при желании добавить соды (1–2 чайные ложки на литр). При этом настоятельно не рекомендуется съедать большое количество ягод за раз, чтобы не навредить своему организму. Горстки после основного приёма пищи вполне достаточно.