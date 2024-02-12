Названа "ягода-супергерой", которая спасает от рака и лишних килограммов

Брусника — самая недооценённая ягода в России, растущие в северном полушарии плоды очень полезны для человека. О её полезных свойствах рассказала диетолог Инна Мисникова.

"Брусника богата полифенолами, такими как антоцианы. В ней много витаминов (A, B1, B2, B3, C и другими), что немаловажно в сезон простуд. Ягода содержит несколько биоактивных соединений, включая фенольные антиоксиданты, такие как арбутин, катехин, антоцианидины и процианидины, фенольные кислоты", — объясняет диетолог.