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12 февраля, 11:02

Названа "ягода-супергерой", которая спасает от рака и лишних килограммов

Диетолог Мисникова отметила антимикробные и противораковые свойства брусники

Брусника — самая недооценённая ягода в России, растущие в северном полушарии плоды очень полезны для человека. О её полезных свойствах рассказала диетолог Инна Мисникова.

"Брусника богата полифенолами, такими как антоцианы. В ней много витаминов (A, B1, B2, B3, C и другими), что немаловажно в сезон простуд. Ягода содержит несколько биоактивных соединений, включая фенольные антиоксиданты, такие как арбутин, катехин, антоцианидины и процианидины, фенольные кислоты", — объясняет диетолог.

Мисникова говорит, что включение брусники в рацион защитит от лишних килограммов. Кроме того, ягода имеет очень приятный вкус, а также оказывает противовоспалительное, антимикробное, противораковое и нейропротекторное действие. Она советует добавлять бруснику в утренний смузи или овсяную кашу, а также есть как десерт.

Россиянам рассказали, где собирать "ягоду бессмертия"
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Ранее Life.ru перечислил ягоды, которые помогают снизить артериальное давление и укрепить сосуды: это черноплодная рябина, брусника и арбуз.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
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